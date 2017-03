Szmal verlängert in Kielce

Mittwoch, 15.03.2017

"Die Aufregung der letzten Saison und die aktuellen Spiele zeigen die ganze Zeit, dass wir mit den besten mithalten können. Das war der Antrieb für meine Entscheidung, dass ich dem Team noch helfen kann", sagte Szmal.

Die Verantwortlichen in Kielce sind ohnehin von ihm angetan. "Er ist ein Modellprofi und ein fantastischer Mann, der immer sein Top-Level angeboten hat. Er ist ein Spieler mit großen Meriten für den polnischen Handball und er bleibt weiter ein starker Fixpunkt in unserem Team, das hat er in den letzten Spielen der Champions League gezeigt. Ich bin sehr zufrieden, dass er ein weiteres Jahr bei uns bleibt", freute sich Klub-Präsident Bertus Servaas.

Szmal absolvierte 288 Länderspiele für Polen. Von 2003 bis 2005 trug "Kasa" das Trikot von Nettelstedt-Lübbecke. Nach anschließend sechs Jahren bei den Rhein-Neckar Löwen kehrte Szmal 2011 zurück in seine Heimat zu Kielce.

