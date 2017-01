Paul Drux gibt Entwarnung

Montag, 16.01.2017

"Zwei Spiele, zwei Siege. Der Fuß sieht auch schon besser aus, zum Glück nichts kaputt", schrieb Drux nach dem Erfolg des DHB-Teams am Sonntagabend auf Twitter. Zuvor hatte er sich in der ersten Hälfte beim 35:14 gegen die Südamerikaner bei einem Durchbruch am Fuß verletzt und verbrachte die finalen 40 Minuten auf der Bank.

Direkt nach dem Spiel gab der Mann der Füchse Berlin an: "Der Fuß ist ein bisschen dick geworden und wir schauen gleich mal, was der Arzt sagt." Auf der anschließenden Pressekonferenz fügte Bundestrainer Dagur Sigurdsson hinzu: Ohne jetzt etwas Genaueres zu wissen, denke ich, dass es nicht so schlimm ist. Er ist wohl umgeknickt. Ich hoffe, dass er nicht mehrere Tage ausfällt." Die Chancen auf einen Einsatz gegen Weißrussland am Mittwoch stünden aber "sehr gut"

Drux war bislang 38 Minuten in zwei Spielen aktiv, wartet jedoch noch auf ein Tor. Weiter geht es für die "Bad Boys" derweil am Dienstag gegen Saudi-Arabien noch ohne Drux (ab 17.45 Uhr im LIVETICKER).

Paul Drux im Steckbrief