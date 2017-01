Alle Spiele, Ergebnisse, Topscorer

Mittwoch, 11.01.2017

Gruppe A in Nantes

1.Spieltag

Frankreich - Brasilien 31:16 (17:7) BOXSCORE

Eröffnungsspiel in Paris und die Stimmung vor 16.000 Zuschauern in der Accor-Hotel Arena in Paris war eines Eröffnungsspiels der WM absolut würdig. Der große Favorit aus Frankreich machte von der ersten Minute an klar, in welche Richtung es heute gehen würde und stellte dank einer überragenden Defensive schnell auf 8:2.

"Titi"- Sprechchöre hallten über weite Strecken der ersten 30 Minuten durch das Pariser Rund. Omeyer war im Kasten der Franzosen quasi nicht zu überwinden und ließ die schwachen Brasilianer immer mehr verzweifeln. Zur Halbzeit verbuchte die Heimmannschaft beflügelt von zahlreichen Tempogegenstößen und körperlicher Überlegenheit im Positionsangriff einen Vorsprung von 17:7.

In der zweiten Spielhälfte konnten es sich die Franzosen leisten die komplette Bank auflaufen zu lassen. Kentin Mahe zog fortan die Fäden und auch wenn die Gastgeber nicht mehr in dem Maße dominierten wie im ersten Spielabschnitt, war auch der zweite Anzug der Franzosen klar spielbestimmend. Bester Werfer auf Seiten der Equipe war Valentin Porte mit sechs Treffern. Jose Toledo traf auf Seiten der Brasilianer fünfmal und war mit Abstand bester Akteur der Südamerikaner.

12.01.2017 - 17:45 Uhr: Russland - Japan

12.01.2017 - 20:45 Uhr: Polen - Norwegen

2. Spieltag

13.01.2017 - 17:45 Uhr: Japan - Frankreich

14.01.2017 - 14:45 Uhr: Brasilien - Polen

14.01.2017 - 17:45 Uhr: Norwegen - Russland

3. Spieltag

15.01.2017 - 17:45 Uhr: Frankreich - Norwegen

15.01.2017 - 20:45 Uhr: Brasilien - Japan

16.01.2017 - 20:45 Uhr: Polen - Russland

4. Spieltag

17.01.2017 - 14:00 Uhr: Norwegen - Brasilien

17.01.2017 - 17:45 Uhr: Polen - Japan

17.01.2017 - 20:45 Uhr: Russland - Frankreich

5. Spieltag

19.01.2017 - 14:00 Uhr: Russland - Brasilien

19.01.2017 - 17:45 Uhr: Frankreich - Polen

19.01.2017 - 20:45 Uhr: Japan - Norwegen

Gruppe B in Metz

1. Spieltag

12.01.2017 - 14:00 Uhr: Slowenien - Angola

12.01.2017 - 17:45 Uhr: Mazedonien - Tunesien

12.01.2017 - 20:45 Uhr: Spanien - Island

2. Spieltag

14.01.2017 - 14:45 Uhr: Island - Slowenien

14.01.2017 - 17:45 Uhr: Tunesien - Spanien

14.01.2017 - 20:45 Uhr: Angola - Mazedonien

3. Spieltag

15.01.2017 - 14:45 Uhr: Island - Tunesien

16.01.2017 - 17:45 Uhr: Slowenien - Mazedonien

16.01.2017 - 20:45 Uhr: Spanien - Angola

4. Spieltag

17.01.2017 - 17:45 Uhr: Slowenien - Tunesien

17.01.2017 - 20:45 Uhr: Angola - Island

18.01.2017 - 20:45 Uhr: Mazedonien - Spanien

5. Spieltag

19.01.2017 - 14:00 Uhr: Tunesien - Angola

19.01.2017 - 17:45 Uhr: Mazedonien - Island

19.01.2017 - 20:45 Uhr: Spanien - Slowenien

