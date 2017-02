Johnson neue Nummer eins der Welt

Montag, 20.02.2017

Der 32-Jährige verdrängte den Australier Jason Day, der seit März 2016 das Ranking angeführt hatte. Johnson ist der 20. Führende der Weltrangliste seit Einführung im Jahr 1986 und der sechste Amerikaner.

Für seinen Triumph beim US-Tour-Turnier reichte dem Ryder-Cup-Sieger am Schlusstag eine 71, um mit fünf Schlägen Vorsprung (insgesamt 267) auf den Belgier Thomas Pieters und den US-Amerikaner Scott Brown (beide 272) die Oberhand zu behalten. Johnson feierte somit in seinem zehnten Profi-Jahr in Folge einen Turniersieg.

Day belegte ebenfalls nach einer 71-er Runde am Ende einen geteilten 64. Platz. Für die Verteidigung der Spitzenposition hätte der frühere PGA-Championship-Gewinner zumindest Dritter werden müssen.

Der Münchner Alex Cejka spielte am Sonntag eine 70 und verbesserte sich mit insgesamt 283 Schlägen um vier Positionen auf Rang 55.

