Auf und Ab für Cejka in Pebble Beach

Sonntag, 12.02.2017

Zum Auftakt hatte Cejka eine 72 gespielt (Pebble Beach Golf Links/72).

Mit insgesamt 212 Schlägen liegt Cejka deutlich hinter dem zweimaligen Major-Sieger Jordan Spieth (198), der vor seinen US-Landsleuten Brandt Snedeker (204), Dustin Johnson und Kelly Kraft (beide 205) führt.

Cejka hatte sich beim mit 7,2 Millionen Dollar dotierten Turnier am zweiten Tag um 30 Plätze verbessert, konnte an diese Leistung aber nicht anknüpfen. Gespielt wird beim US PGA National Pro-Am auf drei Kursen: Pebble Beach Golf Links, Spyglass Hill (beide Par 72) und Monterey Peninsula (Par 71).

