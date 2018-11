2. Liga: St. Pauli nach Sieg gegen Bielefeld für eine Nacht Tabellenführer

Der FC St. Pauli hat die Tabellenführung in der 2. Liga zurückerobert. Die Hamburger feierten mit 2:1 (0:1) bei Arminia Bielefeld ihren fünften Auswärtssieg in dieser Saison und überflügelten damit die beiden Bundesligaabsteiger Hamburger SV und 1. FC Köln.

Einer von beiden Konkurrenten wird sich nach dem Spitzenspiel der 12. Runde am Montagabend (20.30 Uhr im LIVETICKER) dann an die Spitze setzen.

Mit 22 Punkten führt St. Pauli nun vor den punktgleichen Kölnern und dem HSV (je 21). Abreißen lassen musste dagegen Union Berlin. Die Köpenicker kamen bei Jahn Regensburg nicht über ein 1:1 (1:1) hinaus und sind mit 20 Zählern Vierter. Im dritten Sonntagsspiel des Unterhauses bezwang der 1. FC Heidenheim Erzgebirge Aue dank des Tores von Denis Thomalla (54.) mit 1:0 (0:0).Marvin Knoll (49., Foulelfmeter) und Mats Möller Daehli (56.) drehten die Partie in Ostwestfalen zugunsten St. Paulis, nachdem Keanu Staude (7.) früh für die Arminia getroffen hatte. Die Hamburger stehen nunmehr bei 16 Punkten aus den vergangenen sechs Partien.

Union Berlin: Doppelschlag kurz vor der Pause

Union Berlin war in Regensburg durch Stürmer Sebastian Polter (45.) in Führung gegangen, ehe Jann George (45.+1) postwendend für die Gastgeber ausglich. Den vermeintlichen Siegtreffer von Union-Profi Ken Reichel (84.) erkannte Schiedsrichter Sascha Stegemann (Niederkassel) wegen einer Abseitsstellung nicht an.

Schon nach 30 Minuten war Regensburgs Sebastian Stolze per Foulelfmeter an Union-Torwart Rafal Gikiewicz gescheitert. Zu allem Überfluss sah Berlins Grischa Prömel (77.) im zweiten Durchgang nach wiederholtem Foulspiel die Gelb-Rote Karte.

Heidenheim klopft oben an

In der dritten Partie am Sonntag hat der 1. FC Heidenheim den Anschluss zu den Aufstiegsrängen hergestellt. Die Mannschaft von Trainer Frank Schmidt siegte gegen Erzgebirge Aue dank eines Treffers von Denis Thomalla (54.) 1:0 (0:0) und liegt vorerst nur zwei Punkte hinter dem Relegationsplatz.

Aue, dass nach einer Gelb-Roten Karte gegen Fabian Kalig (89.) die Schlussphase in Unterzahl bestreiten musste, verpasste den Sprung ins Tabellenmittelfeld, hat allerdings weiter ein kleines Polster auf die Abstiegszone.

2. Liga: Die Tabelle