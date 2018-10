2. Bundesliga heute live: Die Spiele vom Sonntag im TV und Livestream verfolgen

Am 9. Spieltag der 2. Bundesliga treffen heute Union Berlin und der FC Heidenheim aufeinander. St. Pauli empfängt Sandhausen und der SC Paderborn ist zu Gast in Ingolstadt. Alle Informationen zur Live-Übertragung der Einzelspiele sowie einer Konferenz findet ihr hier.

Union könnte mit einem Sieg mit mindestens drei Toren Unterschied die Tabellenführung in der 2. Liga übernehmen - zumindest vorübergehend. Der aktuelle Spitzenreiter, der 1. FC Köln, tritt erst am Montag gegen Duisburg an.

2. Bundesliga heute live: Die Partien vom Sonntag im Überblick

Der FC Ingolstadt steht nach vier Niederlagen in Folge unter Druck. Gegner Paderborn kletterte dank eines 1:0-Siegs gegen Aue aus dem Tabellenkeller.

Im dritten Sonntagsspiel trifft St. Pauli auf den SV Sandhausen.

Heim Gast Anstoß Liveticker FC Ingolstadt SC Paderborn 13.30 Uhr Liveticker St. Pauli SV Sandhausen 13.30 Uhr Liveticker Union Berlin FC Heidenheim 13.30 Uhr Liveticker

2.Bundesliga heute live: TV-Übertragung, Livestream, Liveticker

Sky strahlt in der Saison 2018/19 alle Spiele der 2. Liga aus. Der Pay-TV-Sender berichtet jeweils ab 13 Uhr. Wer will, kann alle drei Spiele in der Konferenz verfolgen. Bei Sky Go gibt es das Angebot auch im Livestream.

Wer kein Sky-Abonnement hat, bleibt bei SPOX auf dem Laufenden. Hier gibt es die drei Spiele im Liveticker.

2. Bundesliga: Die Tabelle vor dem 9. Spieltag