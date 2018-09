Sandhausen gegen Köln heute live: TV-Übertragung, Livestream und Liveticker

SV Sandhausen und der 1. FC Köln eröffnen heute den sechsten Spieltag der 2. Bundesliga. SPOX gibt euch alle Informationen zur Partie sowie zur Übertragung im TV und Livestream.

Der 1. FC Köln startete nach dem Abstieg gut in die zweite Liga, musste aber am letzten Spieltag eine schmerzhafte 3:5-Niederlage gegen Paderborn hinnehmen. In Sandhausen ist ein Sieg wieder Pflicht, zumal der SVS erst zwei Punkte aus den ersten fünf Spielen holen konnte.

SV Sandhausen - 1. FC Köln: Wann und wo findet das Spiel statt?

Heutige Spielstätte ist das BWT-Stadion am Hardtwald in Sandhausen. Schiedsrichter Patrick Ittrich wird das Spiel um 18.30 Uhr anpfeifen.

SV Sandhausen gegen 1. FC Köln heute live im TV und Livestream

Das Spiel zwischen Sandhausen und Köln wird vom Pay-TV-Sender Sky übertragen. Ab 18 Uhr startet die Übertragung auf Sky Bundesliga 2 HD und Sky Bundesliga 2. Kommentiert wird das Einzelspiel von Hansi Küpper. In der Konferenz, die auf Sky Sport 1 HD und Sky Sport 1 läuft, wird das Spiel von Sascha Roos begleitet.

Alle Sky-Kunden haben zudem die Möglichkeit, beide Optionen über Sky Go zu schauen.

Sollte es euch nicht möglich sein, die Partie in Bewegtbildern zu schauen, hat SPOX wie gewohnt einen Livesticker parat, der euch über alles Wichtige auf dem Laufenden hält.

Markus Anfang: "Wir wollen kein Spektakel"

Zwei Mal hieß das Endergebnis der Kölner zuletzt 5:3. Gegen den FC St. Pauli konnten die FC-Verantwortlichen noch gut damit leben, da das Spiel gewonnen wurde - das war gegen Paderborn aber anders.

Deshalb fordert Köln-Trainer Markus Anfang: "Wir wollen kein Spektakel, wir wollen guten Fußball spielen." Teil dieses guten Fußballs seien aber nicht nur schöne Tore, sondern auch die Verteidigung. "Das ist uns zuletzt nicht gelungen. Dass wir gut verteidigen und dass wir wenig Gegentore bekommen, ist auch unser Anspruch."

Sandhausen - Köln: Die bisherigen Duelle