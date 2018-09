BVB-Fans nach Schmährufen gegen Dietmar Hopp im Fokus polizeilicher Ermittlungen

Einige Fans von Borussia Dortmund müssen nach Schmährufen und Beleidigungen in Richtung Mäzen Dietmar Hopp von der TSG 1899 Hoffenheim mit rechtlichen Konsequenzen rechnen. Die Polizei Waibstadt hat Ermittlungen gegen 30 Anhänger des BVB aufgenommen.

Am 12. Mai hatten die Fans der Borussia beim Auswärtsspiel in Sinsheim gegen die Machenschaften Hopps im Fußball protestiert. Der BVB musste im Anschluss bereits eine Geldstrafe von 10.000 Euro an eine gemeinnützige Stiftung entrichten, die Fans kamen bislang aber ungeschoren davon.

Dies könnte sich nun ändern. Sollte es zu einem möglichen Prozess vor Gericht kommen, hat die Fanhilfe Dortmund ihre Unterstützung angekündigt: "Wir sind der Ansicht, dass ein solches Vorgehen vielmehr noch unsere Fankultur in ihrer Gesamtheit gefährdet."

Hopp ein Gegner der deutschen Fankultur?

Demnach würde Hopp mit seinem Vorgehen der Bundesliga schaden. Sollte sein "Modell womöglich Schule machen", könne dies "verheerende Auswirkungen auf den Stadionbesuch der Zukunft haben". Fans sollten im Stadion keine rechtlichen Konsequenzen aus emotionalen Ausbrüchen erwarten dürfen.

"Wenn der gemeine Fan nämlich gleich strafrechtliche Konsequenzen fürchten müsste, nur weil er etwa aus der Emotion heraus den Schiedsrichter für eine Fehlentscheidung bepöbelt oder den gegnerischen Spieler beschimpft, der seinen Treffer gerade provokant vor der Südtribüne zelebriert, würde dem Fußball sein emotional-irrationaler Charakter genommen", hieß es im Statement.