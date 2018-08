2. Bundesliga heute live: 1. FC Köln, Greuther Fürth und 1. FC Magdeburg im Livestream, TV und Liveticker

Am Samstag empfängt der 1. FC Köln im Rheinenergiestadion Erzgebirge Aue. Greuther Fürth will nach der Last-Minute-Enttäuschung im Pokal gegen den BVB an den guten Saisonstart in der Liga anknüpfen und gegen den SC Paderborn dreifach punkten. In Magdeburg treffen sich der 1. FC und Ingolstadt zum frühen Krisengipfel. SPOX gibt euch die wichtigsten Informationen zu den Spielen und der Übertragung im Fernsehen und Livestream.

Dem 1. FC Köln und Greuther Fürth gelang ein guter Start in die Saison. Nach zwei Spielen haben beide Teams jeweils vier Punkte auf dem Konto und können sich mit einem Sieg am Wochenende schon früh in den oberen Tabellenregionen festsetzen.

Während das beim Effzeh durchaus so erwartbar war, überrascht der gute Auftakt der Fürther, die im vergangenen Jahr lange gegen den Abstieg spielten.

Für die Kölner ist ein Sieg gegen den schwach gestarteten FC Erzgebirge Aue fast schon Pflicht, Fürth wird es dagegen nach 120 intensiven Pokalminuten und der Last-Minute-Enttäuschung gegen den BVB schwerer haben.

Der SC Paderborn kommt nach dem Weiterkommen im DFB-Pokal gegen Ligakonkurrent Ingolstadt und dem 2:0-Sieg über Jahn Regensburg am 2. Spieltag mit breiter Brust in den Sportpark Rohnhof.

Im dritten Spiel des Tages geht es für den 1. FC Magdeburg und den FC Ingolstadt darum, einen endgültig missglückten Start in die Saison zu vermeiden. Beide Mannschaften warten in der Liga noch auf einen Sieg und verabschiedeten sich am vergangenen Wochenende aus dem Pokal.

2. Bundesliga heute live im TV und im Livestream verfolgen

Der Pay-TV-Sender Sky hat sich die exklusiven Übertragungsrechte für die 2. Bundesliga gesichert. Daher wird in dieser Spielzeit auch das Montagsspiel nicht im frei empfangbaren Fernsehen zu sehen sein. Sky bietet darüber hinaus zu allen Partien einen Livestream via Sky Go an.

2. Bundesliga, 3. Spieltag: Spiele am Samstag mit dem 1. FC Köln

Wie gewohnt zeigt der Pay-TV-Sender alle drei Spiele zeitgleich in einer Samstags-Konferenz auf Sky Bundesliga 2. Das Einzelspiel des 1. FC Köln gegen die Veilchen läuft auf Sky Bundesliga 3. Greuther Fürth - SC Paderborn wird auf Sky Bundesliga 5 übertragen und der Krisengipfel zwischen Magdeburg und Ingolstadt läuft auf Sky Bundesliga 4.

Anstoß Heimteam Auswärtsteam Kommentator Einzelspiel Kommentator Konferenz 13 Uhr 1. FC Köln Erzgebirge Aue Jürgen Schmitz Klaus Veltmann 13 Uhr Greuther Fürth SC Paderborn Markus Gaup Jörg Dahlmann 13 Uhr 1. FC Magdeburg FC Ingolstadt Heiko Mallwitz Holger Pfandt

2. Bundesliga: Liveticker zu den Samstagsspielen

SPOX bietet all jenen, die die Samstagsspiele der 2. Bundesliga nicht live im TV verfolgen können, Liveticker sowohl zu den Einzelspielen als auch zur Konferenz an. Hier kommt ihr zum LIVECENTER.

2. Bundesliga, 3. Spieltag: Partien vom Samstag und Sonntag im Überblick