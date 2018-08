1. FC Magdeburg – FC Ingolstadt 04 heute live im TV, Livestream und Liveticker

Am 3. Spieltag der 2. Bundesliga kommt es am heutigen Samstag zum Duell zwischen dem 1. FC Magdeburg und dem FC Ingolstadt. Hier bekommt ihr alle Informationen zum Spiel, zur TV-Übertragung und zum Livestream im Internet. Außerdem erfahrt ihr hier, wo ihr das Match im Liveticker verfolgen könnt.

Sowohl Magdeburg als auch Ingolstadt sind in der bisherigen Saison sieglos. Beide Teams stehen in der Tabelle mit einem Punkt da, im DFB-Pokal war in der ersten Runde bereits Schluss.

1. FC Magdeburg gegen FC Ingolstadt: Spielort, Datum, Schiedsrichter

1. FC Magdeburg FC Ingolstadt Datum Samstag, 25. 08.2018 Uhrzeit 13 Uhr Spielort MDCC-Arena, Magdeburg Schiedsrichter Thorben Siewer

1. FC Magdeburg - FC Ingolstadt heute live: TV, Livestream, Liveticker

Das Spiel zwischen dem 1. FC Magdeburg und dem FC Ingolstadt gibt es nicht live im Free-TV zu sehen. Der Pay-TV-Sender Sky hält die Übertragungsrechte für die Spiele der 2. Bundesliga exklusiv. Neben der Option des Einzelspiels bietet der Sender auch eine Konferenz mit den parallel stattfindenden Zweitliga-Partien an. Die Vorberichterstattung beginnt um 12.30 Uhr.

Folgendes Personal begleitet das Spiel zwischen dem 1. FC Magdeburg und den Schanzern:

Moderation: Peter Hardenacke

Peter Hardenacke Kommentator Einzelspiel: Heiko Mallwitz

Heiko Mallwitz Kommentator Konferenz: Holger Pfandt

Wer keine Möglichkeit hat, das Spiel zu sehen, bleibt hier dennoch stets auf dem Laufenden. Wie zu jedem Zweitligaspiel bietet SPOX auch zur Partie zwischen Magdeburg und Ingolstadt einen Liveticker an. Zudem gibt es bei DAZN bereits 40 Minuten nach dem Abpfiff die Highlights.

© getty

1. FC Magdeburg - FC Ingolstadt: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Die endgültigen Aufstellungen der beiden Teams werden rund eine Stunde vor Anpfiff veröffentlicht. So könnten sie spielen:

1. FC Magdeburg: Fejzic - Tob. Müller, Hammann, Ignjovski - Rother, Weil - Butzen, Niemeyer - Türpitz, Beck, Costly

Fejzic - Tob. Müller, Hammann, Ignjovski - Rother, Weil - Butzen, Niemeyer - Türpitz, Beck, Costly FC Ingolstadt: Knaller - Krauße, M. Matip, Gimber, Lucas Galvao - Schröck, Kerschbaumer - Leipertz, Kittel, Pledl - Kutschke

