Eklat bei Arminia Bielefeld: Keanu Staude beleidigt Mitspieler als "Hurensöhne"

Keanu Staude hat bei Arminia Bielefeld für einen Eklat gesorgt. Auf einer sechs Monate alten WhatsApp-Sprachnachricht soll der Mittelfeldspieler einige Mitspieler wüst beschimpft und beleidigt haben.

Dabei soll Staude einem Bericht der Bild zufolge besonders gegen Arminia-Stürmer Fabian Klos ausgeteilt haben. "Ich bin durchgedreht Bruder. Ich so: 'Du kleiner Spasti, was denkst du, wer du bist?' (...) Ich so: 'Dieser Hundesohn', ich hab' den richtig beleidigt Bruder, glaub mir. Ich schwöre auf meine Mutter. Ich habe den unnormal beleidigt, diesen Hurensohn", zitiert die Bild den 21 Jahre alten Mittelfeldspieler.

Nun drohen offenbar sogar Konsequenzen vonseiten des Klubs, der nach eigenen Angaben erst in den letzten 48 Stunden von der betreffenden Nachricht erfahren haben will. "Natürlich werden wir das intern intensiv besprechen und natürlich wird es dafür eine Strafe geben", kommentierte DSC-Sportchef Samir Arabi die verbalen Entgleisungen Staudes.

Nach Angaben der Bild soll Staude 50 Sozialstunden in einer krichlichen Einrichtung leisten.