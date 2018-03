2. Liga, 26. Spieltag: Topspiel-Derby in Duisburg - Abstiegskrimi im Fürther Ronhof

World Championship Boxing Sa 31.03. Joshua vs. Parker: Wer ist der weltbeste Schwergewichtler? Premier League Crystal Palace -

Am 26. Spieltag der 2. Liga blicken alle Augen nach Duisburg. Der Aufsteiger empfängt Fortuna Düsseldorf zum Derby, was gleichbedeutend auch das Topspiel des Spieltags bedeutet: Vier gegen Eins. In der Verfolgergruppe trifft Jahn Regensburg auf den SV Sandhausen und im Tabellenkeller steigt ein heißer Tanz im Fürther Ronhof, wenn Greuther Fürth den 1. FC Kaiserslautern zu Gast hat. Bei SPOX bekommt ihr alle Infos zum kommenden Spieltag, findet den Weg zu den LIVETICKERN und könnt euch ab Montag 0 Uhr die Highlights auf DAZN anschauen.

Der 1. FC Nürnberg ist nach der Niederlage im Derby gegen Fürth wieder auf den zweiten Platz abgerutscht. Mit einem Sieg zum Auftakt des Spieltags gegen Arminia Bielefeld könnten die Franken zumindest vorübergehend wieder die Tabellenspitze erklimmen. Im Mittelfeld der Tabelle treffen freitags zeitgleich die SG Dynamo Dresden und der 1. FC Heidenheim aufeinander.

Der Samstag findet größtenteils in der unteren Tabellenhälfte statt. Die abstiegsgefährdeten Bochumer empfangen die Kieler Störche, Darmstadt den FC Ingolstadt. Am heimischen Millerntor trifft St. Pauli im Nordduell auf Eintracht Braunschweig, während der Kellerkracher in Fürth steigt: Kaiserslautern ist zu Gast.

Die Top-Teams geben sich erst am Sonntag die Ehre. Die Verfolger auf Platz fünf und sechs - Regensburg und Sandhausen - stehen sich in der Continental Arena gegenüber und im Straßenbahn-Derby muss Spitzenreiter Fortuna Düsseldorf beim MSV Duisburg ran. Abgerundet wird der Spieltag von der Begegnung Union Berlin gegen Erzgebirge Aue.

Die Begegnungen des 26. Spieltags im Überblick

Datum Uhrzeit Heim Gast LIVETICKER Fr., 09.03.2018 18.30 Uhr Arminia Bielefeld 1. FC Nürnberg SPOX Fr., 09.03.2018 18.30 Uhr SG Dynamo Dresden 1. FC Heidenheim SPOX Sa., 10.03.2018 13 Uhr SV Darmstadt 98 FC Ingolstadt SPOX Sa., 10.03.2018 13 Uhr FC St. Pauli Eintracht Braunschweig SPOX Sa., 10.03.2018 13 Uhr SpVgg Greuther Fürth 1. FC Kaiserslautern SPOX Sa., 10.03.2018 13 Uhr VfL Bochum Holstein Kiel SPOX So., 11.03.2018 13.30 Uhr 1. FC Union Berlin FC Erzgebirge Aue SPOX So., 11.03.2018 13.30 Uhr MSV Duisburg Fortuna Düsseldorf SPOX So., 11.03.2018 13.30 Uhr SSV Jahn Regensburg SV Sandhausen SPOX

Die aktuelle Tabelle der 2. Bundesliga