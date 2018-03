2. Liga, 25. Spieltag: 1. FC Kaiserslautern verspielt drei Mal die Führung - und gewinnt

World Championship Boxing So 04.03. #DAZNfightclub: Wilder vs. Ortiz, Kovalev vs. Mikhalin A-League Newcastle -

Der 1. FC Kaiserslautern hat am 25. Spieltag der 2. Liga in einer irren Partie auf dem Betzenberg Union Berlin mit 4:3 geschlagen. Obwohl die Gastgeber drei Mal eine Führung verspielten, standen sie am Ende doch als Sieger da. Bei SPOX erfahrt Ihr alles über Spieltag sowie den Tabellenstand. Außerdem könnt Ihr euch die Highlights 40 Minuten nach Abpfiff auf DAZN und ab Montag 0 Uhr auf SPOX anschauen.

Die Kellerkinder Darmstadt 98 und 1. FC Kaiserslautern haben im Abstiegskampf neue Hoffnung geschöpft. Schlusslicht Kaiserslautern setzte sich zum Auftakt des 25. Spieltages gegen den einstigen Aufstiegsaspiranten Union Berlin 4:3 (2:1) durch, der Vorletzte Darmstadt gewann bei Dynamo Dresden 2:0 (1:0).

Kaiserslautern bleibt mit 24 Punkten zwar Tabellenletzter und Darmstadt mit zwei Zählern mehr auf Rang 17. Die beiden ehemaligen Bundesligisten haben aber weiter Sichtkontakt zum rettenden Ufer und müssen an diesem Spieltag auf Patzer der direkten Konkurrenten hoffen.

Für die Lauterer Treffer sorgten bei dichtem Schneetreiben Brandon Borrello (6.), Sebastian Andersson (41.), Kapitän Christoph Moritz (66.) per Foulelfmeter und Phillipp Mwene (86.). Der Schwede Andersson mit einem Eigentor (36.) und Union-Torjäger Steven Skrzybski (51., 81.) hatten jeweils für Berlin ausgeglichen. Sebastian Polter zog sich bei der bitteren Niederlage einen Riss der Achillessehne zu und wird den Berlinern monatelang fehlen.

In Dresden erzielte Winterzugang Joevin Jones (29.) und Tobias Kempe (55.) die Treffer für die Gäste, die zum zweiten Mal in Folge ohne Niederlage blieben. Für Darmstadt war es zudem der erste Sieg seit Ende Januar.

1. FC Kaiserslautern - Union Berlin 4:3 (2:1)

Tore: 1:0 Borrello (6.), 1:1 Andersson (36./Eigentor), 2:1 Andersson (41.), 2:2 Skrzybski (51.), 3:2 Moritz (66./FE), 3:3 Skrzybski (81.), 4:3 Mwene (86.)

Dynamo Dresden - Darmstadt 98 0:2 (0:1)

Tore: 0:1 Jones (29.), 0:2 Kempe (55.)

Die Begegnungen der 2. Liga am 25. Spieltag im Überblick

Datum Uhrzeit Heim Gast LIVETICKER Sa., 03.03.2018 13 Uhr 1. FC Nürnberg SpVgg Greuther Fürth SPOX Sa., 03.03.2018 13 Uhr SV Sandhausen FC Erzgebirge Aue SPOX Sa., 03.03.2018 13 Uhr Holstein Kiel MSV Duisburg SPOX So., 04.03.2018 13.30 Uhr Fortuna Düsseldorf FC St. Pauli SPOX So., 04.03.2018 13.30 Uhr 1. FC Heidenheim Arminia Bielefeld SPOX So., 04.03.2018 13.30 Uhr Eintracht Braunschweig SSV Jahn Regensburg SPOX Mo., 05.03.2018 20.30 Uhr FC Ingolstadt VfL Bochum SPOX

Die Tabelle der 2. Liga