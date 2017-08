FCN: Sabiri streikt sich zu Huddersfield

Boxen So 03:00 Mayweather vs. McGregor - AUF DAZN! Premier League So 17:00 Kracher am Sonntag: Liverpool-Arsenal UEFA Europa League Fenerbahce -

Abdelhamid Sabiri hat sich vom 1. FC Nürnberg erfolgreich zu Premier-League-Aufsteiger Huddersfield Town gestreikt. Der Deutsch-Marokkaner provozierte seine ehemaligen Teamkollegen zudem mit einem Conor-McGregor-Video.

"Ich möchte die Chance nutzen, um Euch allen aus tiefstem Herzen zu sagen: Ich entschuldige mich bei absolut niemandem", heißt es in einem Interview-Mitschnitt des Boxers, welchen Sabiri an die WhatsApp-Gruppe der FCN-Spieler schickte.

Der Zweitligist zeigte sich über die Aktion des 20-Jährigen verärgert. "Sich von seinen Ex-Kollegen auf diese Art und Weise zu verabschieden muss Sabiri mit sich selbst ausmachen. Jeden weiteren Kommentar verkneife ich mir jetzt lieber. Das ist bei so einem Verhalten auch überflüssig", so Sportvorstand Andreas Bornemann gegenüber der Bild.

Möhwald zeigt kein Verständnis

Auch FCN-Profi Kevin Möhwald hat für das Verhalten des jungen Mittelfeldspielers kein Verständnis: "Es unterstreicht das Bild, das er in den letzten Wochen hier abgegeben hat. Seit er sich so aufgespielt hat, war er in der Mannschaft eh unten durch."

Zuvor hatte sich Sabiri mehrmals krankschreiben lassen und somit seinen Abschied aus Nürnberg erzwungen. Das Wechseltheater ist damit zu Ende. "Wir sind froh, dass er weg ist", so Möhwald.