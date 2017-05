Lienen kritisiert wachsende Kommerzialisierung

Montag, 22.05.2017

"Profifußball in Ländern, in denen Leute nicht wissen, ob sie den morgigen Tag erleben, geht für mich nicht", fügte Lienen seinen Ausführungen hinzu.

Zwar habe der Fußball eine Zukunft, so der 63-Jährige weiter, aber es könne nicht so weitergehen. "Immer mehr Leute, die mit dem Fußball nichts zu tun haben, verdienen an ihm Millionen. Das ist irgendwann nicht mehr nachvollziehbar und fliegt uns dann um die Ohren", monierte der Fußballlehrer.

Ewald Lienen im Steckbrief