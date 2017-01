VfB: Wolf bestätigt Interesse an Merino

Mittwoch, 11.01.2017

"Es wäre klasse, wenn wir den Spieler vom VfB überzeugen könnten", bestätigte Wolf das Interesse an Merino gegenüber den Stuttgarter Nachrichten. Der VfB will weiter aufrüsten, um das Ziel Wiederaufstieg möglichst schnell zu erreichen. Hannes Wolf trainierte bis September 2016 den Nachwuchs der Borussia und soll laut Sport Bild ein enges Verhältnis zu Merino haben. Dies könnte ausschlaggebend für einen Transfer sein.

Erlebe die Bundesliga-Highlights auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat

Dennoch weiß Wolf, dass ein Leihgeschäft schwer zu realisieren ist: "Es wird sicherlich nicht einfach ihn zu bekommen, da viele Vereine an ihm interessiert sind. Fest steht, dass er in unser Anforderungsprofil passt." Für Merino geht es vor allem darum, Spielpraxis zu sammeln. In der Hinrunde absolvierte er lediglich drei Spiele im deutschen Oberhaus.

Mikel Merino im Steckbrief