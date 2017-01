Union Berlin holt Polter zurück

Dienstag, 10.01.2017

"Ich freue mich sehr, nun wieder Teil der Union-Familie und Köpenicker zu sein", sagte Polter, der 2015 nach England wechselte.

Dort traf er in 51 Liga-Spielen zehnmal. Bereits am Mittwoch wird er im Trainingslager in Oliva Nova erwartet.

Sebastian Polter im Steckbrief