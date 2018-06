Wann geht das Achtelfinale bei der WM los? Termin, Teams, Ergebnisse, deutscher Gegner

World Cup 45 Min. nach Abpfiff: Schaue die WM-Highlights auf DAZN World Cup Costa Rica -

Ab dem Achtelfinale geht die Weltmeisterschaft in Russland endgültig in die heiße Phase. SPOX gibt euch alle wichtigen Infos zu der Runde der letzten 16.

Nur noch bei der Weltmeisterschaft 2018 und 2022 ziehen die Mannschaften auf die etablierte Weise ins Achtelfinale ein: Danach ändert sich der Modus der Weltmeisterschaft.

WM 2018: Wann finden die Achtelfinalspiele statt?

Die Achtelfinals bei der WM 2018 sind auf vier Tage aufgeteilt: Am 30.06., 01.07., 02.07., und 04.07. finden jeweils zwei Entscheidungsspiele statt. Dabei gibt es pro Tag zwei feste Anstoßzeiten um 16 und 20 Uhr.

© getty

WM 2018: Wer spielt im Achtelfinale?

Für das Achtelfinale der Weltmeisterschaft qualifizieren sich die besten zwei Teams in jeder Gruppe. Alle anderen Mannschaften müssen nach der Vorrunde also wieder die Heimreise antreten. Der Gruppenerste trifft dabei immer auf den zweitplatzierten einer anderen Gruppe, ein Rückspiel gibt es nicht.

Datum Uhrzeit Begegnung 30.06.18 16 Uhr 1C - 2D 30.06.18 20 Uhr 1A - 2B 01.07.18 16 Uhr 1B - 2A 01.07.18 20 Uhr 1D - 2C 02.07.18 16 Uhr 1E - 2F 02.07.18 20 Uhr 1G - 2H 03.07.18 16 Uhr 1F - 2E 03.07.18 20 Uhr 1H - 2G

WM 2018: Die Spielorte der Achtelfinals

Die Stadien für das Achtelfinale in Russland sind bereits festgelegt. Das sind die Arenen der jeweiligen Spiele:

1C - 2D: Kasan-Arena

1A - 2B: Fisht-Stadion

1B - 2A: Luschniki-Stadion

1D - 2C: Nischni-Nowgorod-Stadion

1E - 2F: Samara-Arena

1G - 2H: Rostow-Arena

1F - 2E: St. Petersburg-Stadion

1H - 2G: Spartak-Stadion

Wo und wann spielt Deutschland im Achtelfinale?

Das DFB-Team wird bei einem Einzug ins Achtelfinale auf einen Gegner der Gruppe E treffen. Die möglichen Gegner wären also Brasilien, die Schweiz, Serbien und Costa Rica.

Je nach Platzierung in der Vorrunde ändert sich die Zeit und der Spielort des Achtelfinals mit deutscher Beteiligung: Wird das Team von Jogi Löw Gruppenerster, spielt das Team am 3. Juli um 16 Uhr in Sankt-Petersburg. Als Zweitplatzierter spielt Deutschland am Tag zuvor ebenfalls um 16 Uhr in Samara.

Platzierung Datum Uhrzeit Spielort Gruppenerster 03.07.18 16 Uhr St. Petersburg-Stadion Gruppenzweiter 02.07.18 16 Uhr Samara-Arena

Der WM-Modus ab der WM 2026 mit 48 Teams

Ab der Weltmeisterschaft 2026 werden 48 statt wie bisher 32 Teams an einer WM teilnehmen. Dadurch ändert sich auch der Modus des Turniers: 16 Vorrundengruppen zu je drei Mannschaften werden gebildet, von denen zwei in die nächste Runde kommen. Diese kämpfen in einem neu eingeführten Sechzehntelfinale um den Einzug ins Achtelfinale.

© getty