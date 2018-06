WM-Testspiele: Kramaric und Perisic retten Kroatien - Polen verspielt 2:0 gegen Chile

Being Mario Götze Sa 19:00 Die exklusive Doku-Serie über den WM-Helden Segunda División Saragossa -

Zwei alte Bekannte aus der Bundesliga haben dafür gesorgt, dass Kroatien den letzten WM-Test gegen Senegal besteht. Während die Schweiz nach dem Testspielsieg gegen Japan mit einem guten Gefühl in die WM geht, wartet Japan nun schon seit Dezember auf ein Erfolgserlebnis. Selbiges verpasste Polen trotz einer 2:0-Führung gegen Chile.

Kroatien - Senegal 2:1 (0:0)

Tore: 0:1 Sarr (48.), 1:1 Perisic (63.), 2:1 Kramaric (78.)

Nicht überzeugend, aber gelungen: Die WM-Generalprobe von Kroatien ist geglückt, wenngleich Senegal über weite Strecken der Partie die bessere Mannschaft war. Sarr brachte die Westafrikaner kurz nach der Pause in Führung (48.), doch auf den Ausgleich von Ivan Perisic (63.) folgte der späte Siegtreffer von Andrej Kramaric (78.).

Während Kroatien für einige Experten ein Geheimfavorit bei der WM ist, ist der Senegal zum ersten Mal seit 2002 wieder bei einer Endrunde dabei. Aus der Bundesliga kamen neben Kramaric Ante Rebic und Tin Jedvaj, sowie Salif Sane aufseiten des Senegal zum Einsatz

Schweiz - Japan 2:0 (1:0)

Tore: 1:0 Rodriguez (42./FE), 2:0 Seferovic (82.)

Die Schweizer Nationalmannschaft hat das Duell der WM-Teilnehmer gegen Japan für sich entschieden. In Lugano gewannen die Eidgenossen mit 2:0 (1:0) und reisen mit einem Erfolgserlebnis zum Turnier nach Russland. Die Tore erzielten der ehemalige Wolfsburger Ricardo Rodriguez per Elfmeter (42.) und der Ex-Frankfurter Haris Seferovic (82.).

Bei den Schweizern kamen insgesamt sechs Bundesliga-Legionäre zum Einsatz, bei Japan waren es sogar sieben. Der Dortmunder Shinji Kagawa kam aufseiten der Japaner nur von der Bank. Japan wartet nun schon seit Dezember auf ein Erfolgserlebnis der Nationalmannschaft.

© getty

Polen - Chile 2:2 (2:1)

Tore: 1:0 Lewandowski (30.), 2:0 Zielinski (34.), 2:1 Valdes (38.), 2:2 Albornoz (56.)

Die polnische Nationalmannschaft verspielte im letzten Test vor der Weltmeisterschaft eine Zwei-Tore-Führung und fährt ohne ein letztes Erfolgserlebnis nach Russland. Gegen Chile, das die Qualifikation in der Südamerikagruppe verpasst hatte, brachten Robert Lewandowski (30.) und Piotr Zielinski die Polen mit einem Doppelschlag in der ersten Halbzeit mit 2:0 in Front.

© getty

Diego Valdes stellte jedoch noch vor der Pause den Anschluss wieder her (38.). Nach der Pause wechselte Adam Nawalka dreimal aus, Chile blieb hingegen unverändert und kam durch den Hannoveraner Miiko Albornoz zum Ausgleich (56.).