Testspiele vor der WM in Russland: Marokko baut unglaubliche Serie aus - Serbien patzt

Marokko hat den letzten Test vor der WM 2018 in Russland gewonnen. Gegen die Slowakei gewann die Mannschaft um Kapitän Medhi Benatia nach Rückstand mit 2:1 (0:0). Serbien hingegen verpatzte seine Generalprobe gegen Chile. Am Abend empfängt Italien die Niederlande im Gigantenduell (JETZT live auf DAZN und im LIVETICKER).

Marokko - Slowakei 2:1 (0:0)

Tore: 0:1 Gregus (59.), 1:1 El Kaabi (64.), 2:1 Belhanda (74.)

Die marokkanische Nationalmannschaft ist durch den Sieg in Genf seit 17 Spielen ohne Niederlage. Dank einer dominanten Offensivleistung der Mannschaft um Ex-Bayer Benatia fährt Marokko mit stolzgeschwellter Brust nach Russland. Dort warten in Gruppe B Portugal, Spanien und der Iran.

Vor allem das Offensivtrio um Belhanda (Galatasaray), Ziyech (Ajax Amsterdam) und Amarabat (CD Leganes) überzeugte. Allein sie gaben elf der 22 Torschüsse auf den Kasten von Sulla ab. Der Schalker Harit kam in der Halbzeit für Saiss, blieb jedoch vergleichsweise blass.

Serbien - Chile 0:1 (0:0)

Tor: 0:1 Maripan (88.)

Serbiens Generalprobe im österreichischen Graz ging nach hinten los. Die Slowaken, zu Beginn ohne Hoffnungsträger Milinkovic-Savic kamen nicht druckvoll genug vor das Gehäuse der Chilenen. Das lag in erster Linie an den tadellosen Leistungen der beiden Innenverteidiger der La Roja: Roco und Maripan. Letzterer erzielte kurz vor Schluss nach einer Ecke sogar noch den Siegtreffer für die Südamerikaner, die in der WM-Qualifikation gescheitert waren.

Der durchwachsene Auftritt der Serben solle ein Warnsignal mit Blick auf die WM sein, zumal Chile bei weitem nicht in Top-Besetzung antrat. Serbien muss in Gruppe E gegen Brasilien, die Schweiz und Costa Rica ran.

Italien - Niederlande (JETZT live auf DAZN und im LIVETICKER)

Zwar sind die beiden Fußballnationen nicht bei der WM in Russland dabei, unter den Tisch fallen lassen sollte man dieses Duell zweier Top-Mannschaften allerdings nicht. Den Spielbericht gibt's kurz nach dem Abpfiff in Turin (Anstoß: 20.45 Uhr).