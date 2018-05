Jose Mourinho über Portugals WM-Chancen: "Mit Cristiano ist alles möglich"

Ziraat Türkiye Kupası Do 10.05. Türkçe oder Deutsch: Das Pokalfinale in deiner Sprache 1. HNL Lokomotiva Zagreb -

Jose Mourinho traut Portugal aufgrund der individuellen Klasse Cristiano Ronaldos bei der WM in Russland (ab dem 14. Juni) alles zu und zählt den Europameister neben Argentinien, Spanien und Brasilien dabei zum erweiterten Favoritenkreis.

"Portugal hat einen interessanten Kader. Ohne Cristiano wäre ein WM-Sieg unmöglich, aber mit ihm ist nichts unmöglich", sagte der Trainer von Manchester United im Gespräch mit ESPN Brazil.

Mourinho: Lionel Messi ist wichtig für Argentinien

Wie Ronaldo für die Portugiesen spielt für Mourinho auch Lionel Messi bei Argentinien eine entscheidende Rolle im Kampf um den WM-Titel.

"Ich denke, dass die argentinische Nationalmannschaft ohne Lionel Messi kein ernstzunehmender Titelanwärter wäre. Aber mit ihm zählt sie zu den Favoriten", betonte der 55-Jährige.

Brasilien und Spanien sind bereit für die WM

Zum Favoritenkreis zählen für den früheren Chelsea-Coach vor allen Dingen Spanien und Brasilien.

Den Brasilianern schreibt 'The Special One' eine besondere Mentalität zu: "Das Team ist in der Lage, ausgezeichnet zu verteidigen und wenige Gegentreffer zuzulassen. Und in der Offensive haben sie mit Neymar, Willian, Coutinho und Jesus Spieler mit herausragenden Qualitäten."

Die Spanier sieht Mourinho als derzeit stärkstes europäisches Team: "Ich glaube, dass Spanien wieder eine echte Mannschaft geworden ist. Sie haben es geschafft, Spieler mit der gleichen Philosophie und dem selben Spielstil zu integrieren."