Presse über Messi: "Auf der Höhe Gottes"

International Sa 13:30 Super-Samstag: LIV-MUN, ATM-FCB & JUV-LAZ Serie A Flamengo -

Fluminense CSL Guangzhou Evergrande -

Yanbian Ligue 1 Lyon -

Monaco Premiership St. Johnstone -

Rangers Primera División Espanyol -

Levante A-League Melbourne Victory – Melbourne City J1 League Urawa -

Kobe Primera División Bilbao -

Sevilla Premier League Liverpool -

Man United Premier League Man City -

Stoke Championship Leeds -

Reading Primera División Getafe -

Real Madrid Ligue 1 Dijon -

PSG Serie A Juventus -

Lazio Premier League Watford – Arsenal Primera División Alaves -

Real Sociedad 1. HNL Dinamo Zagreb -

Osijek Ligue 1 Caen -

Angers Ligue 1 Guingamp -

Rennes Ligue 1 Lille -

Troyes Ligue 1 Saint-Etienne -

Metz Ligue 1 Toulouse -

Amiens Premier League Crystal Palace -

Chelsea (DELAYED) Eredivisie Feyenoord -

Zwolle Primera División Atletico Madrid -

Barcelona Serie A AS Rom -

Neapel Premier League Tottenham -

Bournemouth (Delayed) Premier League Swansea -

Huddersfield (Delayed) Premier League Burnley -

West Ham (Delayed) Serie A Vasco da Gama -

Botafogo J2 League FC Machida Zelvia -

Zweigen Kanazawa Primera División Eibar -

La Coruna Serie A Florenz -

Udinese Championship Derby -

Nottingham Forest Premier League Brighton -

Everton Super Liga Radnik -

Partizan Belgrad Ligue 1 Bordeaux -

Nantes Serie A Bologna -

SPAL Serie A Cagliari -

Genua Serie A Crotone -

FC Turin Serie A Sampdoria -

Atalanta Serie A Sassuolo -

Chievo Primera División Girona -

Villarreal Ligue 1 Montpellier -

Nizza Premier League Southampton -

Newcastle Premier League Zenit -

Tula First Division A Oostende -

Brügge Primera División Malaga -

Leganes Primera División Real Betis -

Valencia Serie A Inter Mailand -

AC Mailand Ligue 1 Straßburg -

Marseille Superliga River Plate -

Tucuman Serie A Hellas Verona -

Benevento Premier League Leicester -

West Brom Primera División Las Palmas -

Celta Vigo Serie A Corinthians -

Gremio Ligue 1 Saint-Etienne -

Montpellier Premier League West Ham -

Brighton J1 League Kobe -

Tosu A-League Sydney FC -

Sydney Wanderers Primera División Levante -

Getafe Premier League Chelsea – Watford Premier League Huddersfield -

Man United Primera División Real Betis -

Alaves Ligue 1 Monaco -

Caen Serie A Sampdoria -

Crotone Premier League Southampton -

West Brom Primera División Valencia -

Sevilla 1. HNL Hajduk -

Dinamo Zagreb Ligue 1 Amiens -

Bordeaux Ligue 1 Angers -

Toulouse Ligue 1 Metz v

Dijon Ligue 1 Nantes -

Guingamp Ligue 1 Rennes -

Lille Premier League Man City -

Burnley (DELAYED) Primera División Barcelona -

Malaga Serie A Neapel -

Inter Primeira Liga Porto -

Pacos de Ferreira Premier League Stoke -

Bournemouth (DELAYED) Premier League Swansea -

Leicester (DELAYED) Premier League Newcastle -

Crystal Palace (Delayed) Primera División Villareal -

Las Palmas Eredivisie PSV – Heracles Serie A Chievo Verona -

Hellas Verona Championship Ipswich -

Norwich CSL Evergrande -

Guizhou Eredivisie Feyenoord -

Ajax Premier League Everton -

Arsenal Ligue 1 Nizza -

Strassburg Serie A Atalanta -

Bologna Serie A Benevento -

Fiorentina Serie A Milan -

Genua Serie A Ferrara -

Sassuolo Serie A FC Turin -

AS Rom Primera División Celta Vigo -

Atletico Madrid Ligue 1 Troyes -

Lyon Premier League Tottenham -

Liverpool First Division A Anderlecht -

Genk Serie A Udinese -

Juventus Premier League Dynamo Kiew -

Schachtjor Donezk Primera División Leganes -

Bilbao Primera División Real Madrid -

Eibar Serie A Lazio -

Cagliari Ligue 1 Marseille -

PSG Primera División Real Sociedad -

Espanyol Primera División Deportivo -

Girona Copa del Rey Real Zaragoza -

Valencia Serie A Inter -

Sampdoria League Cup Arsenal -

Norwich League Cup Leicester -

Leeds League Cup Swansea -

Man United League Cup Man City -

Wolves Copa del Rey Murcia -

Barcelona Copa Libertadores River Plate -

Lanus

Lionel Messi erlöste Vize-Weltmeister Argentinien in der Südamerika-WM-Quali mit einem Dreierpack. Copa-Libertadores-Champion Chile blieb beim "Finalissimo" dagegen auf der Strecke.





Lionel Messi hüpfte umringt vom Team wie ein Flummi über den Platz. Dann verschwand La Pulga, der Floh, in einem Pulk aus Kameras, ehe das weiß-blau gestreifte Trikot mit der magischen Rückennummer "10" in den Block der ausgelassen feiernden argentinischen Fans flog. Der fünfmalige Weltfußballer Messi ist bei der WM-Endrunde in Russland dabei, in seinem Sog auch der zweimalige Champion Argentinien.

"A la altura de Dios", auf der Höhe Gottes, brachte es wie immer das heimische Sportblatt Ole auf den Punkt. Gemeint waren damit nach Messis Drei-Tore-Gala beim 3:1 (2:1) in Ecuador vordergründig die 2850 Meter über dem Meeresspiegel im Spielort Quito, aber auch die Erleichterung über die (fast) endlich erreichte Gleichstellung mit Diego Maradona, dessen Hand Gottes die Gauchos 1986 in Mexiko zum zweiten WM-Titel geführt hatte.

Erster Sieg für Trainer Sampaoli

"Die letzte Ansprache war, dass wir alle Messi zur WM führen müssen. Eine WM ohne ihn wäre undenkbar gewesen", betonte der in seinem vierten Pflichtspiel für Argentinien erstmals siegreiche Nationaltrainer Jorge Sampaoli.

Am Ende war es umgekehrt. Weil der Barcelona-Star sich als Erster vom Schock-Gegentor nach nur 38 Sekunden durch Romario Ibarra erholte und dann gegen die ohne WM-Chance angetretenen Hausherren Katz und Maus spielte.

Weltfußballer-Wahl 2017: Das sind die Finalisten © getty 1/19 2016 wurde Cristiano Ronaldo zum Weltfußballer gewählt. Am 23. Oktober fällt die Entscheidung für 2017. Nun stehen die Finalisten fest. Männer, Frauen, Trainer, Fans - hier gibt es den Überblick © getty 2/19 Beginnen wir mit den Coaches der Frauen-Teams. Sarina Wiegman (Niederlande, Nationalmannschaft) © getty 3/19 Gerard Precheur (Frankreich, Olympique Lyon) © getty 4/19 Nils Nielsen (Dänemark, Nationalmannschaft) © getty 5/19 Und weiter geht es mit den drei Finalisten bei den männlichen Coaches. Zinedine Zidane (Frankreich, Real Madrid) © getty 6/19 Antonio Conte (Italien, FC Chelsea) © getty 7/19 Massimiliano Allegri (Italien, Juventus Turin) © getty 8/19 Die nächste Kategorie sind die Weltfußballerinnen. Lieke Martens (Niederlande, FC Barcelona) © getty 9/19 Carli Lloyd (USA, Manchester City) © instagram 10/19 Deyna Castellanos (Venezuela, Santa Clarita Blue Heat) © getty 11/19 Auch die Fans haben die Chance, für bestimmte Aktionen einen Preis zu erhalten. Die Anhänger des FC Kopenhagen (Dänemark) sind nominiert, weil sie nach dem Pokalsieg die Trophäe einem Fan brachten, der an den Rollstuhl gefesselt ist © getty 12/19 Die Fans von Celtic Glasgow (Schottland) sind aufgrund ihrer 360-Grad-Pappen-Choreo vom 21. Mai dabei, mit der sie an ihre Europapokal-Helden von 1967 erinnerten © getty 13/19 Nach dem Bombenanschlag auf den BVB-Bus im April wurde die CL-Partie gegen Monaco um einen Tag verlegt. Zahlreiche Dortmunder Fans halfen spontan Monaco-Fans und brachten sie bei sich unter. Deshalb sind die BVB-Fans zurecht im Finale © getty 14/19 Kommen wir zu den Torhütern. Keylor Navas (Costa Rica, Real Madrid) © getty 15/19 Gianluigi Buffon (Italien, Juventus Turin) © getty 16/19 Manuel Neuer (Deutschland, FC Bayern) © getty 17/19 Und nun die drei Finalisten, die Weltfußballer werden können. Neymar (Brasilien, Paris Saint-Germain) © getty 18/19 Lionel Messi (Argentinien, FC Barcelona) © getty 19/19 Cristiano Ronaldo (Portugal, Real Madrid)

Neymar gratuliert Messi aus der Ferne

Sein Dreierpack (12., 20., 62.) verhinderte ein historisches Debakel des Vize-Weltmeisters, dem als Tabellensechster vor dem "Finalissimo" der südamerikanischen WM-Qualifikation erstmals seit 47 Jahren (1970 in Mexiko) das Verpassen einer Endrunde drohte.

"Die Seleccion wird sich steigern, wird eine andere sein", versprach der 30-Jährige, der monatelange gegenüber der heimischen Presse geschwiegen hatte. Sein ehemaliger Barca-Teamkollege, der brasilianischer Superstar Neymar ("Ich freue mich für meinen Freund"), gratulierte dem einmal mehr überragenden Fußball-Magier der Gauchos aus der Ferne.