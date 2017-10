Paulo Dybala "glücklich" Lionel Messi zu sehen

Primera División Espanyol -

Levante Primera División Bilbao -

Sevilla Primera División Getafe -

Real Madrid Primera División Alaves -

Real Sociedad Primera División Atletico Madrid -

Barcelona Primera División Eibar -

La Coruna Primera División Girona -

Villarreal Primera División Malaga -

Leganes Primera División Real Betis -

Valencia Primera División Las Palmas -

Celta Vigo Primera División Levante -

Getafe Primera División Real Betis -

Alaves Primera División Valencia -

Sevilla Primera División Barcelona -

Malaga Primera División Celta Vigo -

Atletico Madrid Primera División Leganes -

Bilbao Primera División Real Madrid -

Eibar Primera División Real Sociedad -

Espanyol Primera División Deportivo -

Girona Copa del Rey Murcia -

Barcelona

Paulo Dybala von Juventus Turin freut sich darüber, Lionel Messi bei der Nationalmannschaft aus der Nähe beobachten zu können. Via Twitter gab der junge Stürmer bekannt: "Ich bin glücklich ihn zu sehen und so nah bei mir zu haben."

Erst im letzten Qualifikationsspiel konnte Argentinien die Teilnahme an der WM 2018 in Russland klar machen. Und wieder einmal war es ein magischer Auftritt von Lionel Messi, der dies ermöglichte. Durch drei Tore von "La Pulga" konnte Argentinien den frühen 1:0 Rückstand in Ecuador noch in ein 3:1-Sieg verwandeln.

Der Juventus-Star zeigt sich beeindruckt von den Leistungen seines Teamkollegen, musste selber jedoch das ganze Spiel von der Bank aus verfolgen.

Argentinien hat die WM-Qualifikation auf dem dritten Platz abgeschlossen, musste jedoch bis zum letzten Spieltag zittern. In 18 Spielen gelangen den Gauchos nur sieben Siege. So sagt auch Abwehrspieler Javier Mascherano: "Wir müssen alles analysieren, was bis jetzt passiert ist und uns verbessern".