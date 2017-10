Wo kann ich England - Slowenien sehen?

WM-Quali Südamerika Fr 01:15 Messi, Vidal und James: Die WM-Quali in der Konferenz WC Qualification Europe Armenien -

Polen WC Qualification Europe Aserbaidschan -

Tschechien WC Qualification Europe Montenegro -

Dänemark WC Qualification Europe Rumänien -

Kasachstan WC Qualification Europe England -

Slowenien WC Qualification Europe Malta -

Litauen WC Qualification Europe Schottland -

Slowakei WC Qualification Europe Nordirland -

Deutschland WC Qualification Europe San Marino -

Norwegen WC Qualification South America Bolivien -

Brasilien WC Qualification South America Venezuela -

Uruguay WC Qualification South America CONMEBOL Konferenz (vorletzter Spieltag) WC Qualification South America Kolumbien -

Paraguay WC Qualification South America Chile -

Ecuador WC Qualification South America Argentinien -

Peru A-League Melbourne City -

Brisbane WC Qualification Europe Türkei -

Island WC Qualification Europe Österreich -

Serbien WC Qualification Europe UEFA Konferenz: Gruppe I (vorletzter Spieltag) WC Qualification Europe Schweden -

Luxemburg WC Qualification Europe Bosnien-Herzegowina -

Belgien WC Qualification Europe Gibraltar -

Estland WC Qualification Europe Andorra -

Portugal WC Qualification Europe Schweiz -

Ungarn WC Qualification Europe Weißrussland -

Niederlande WC Qualification Europe Bulgarien -

Frankreich WC Qualification Europe UEFA Konferenz: Gruppe A (Vorletzter Spieltag) WC Qualification Europe Dänemark -

Rumänien WC Qualification Europe Kasachstan -

Armenien WC Qualification Europe UEFA Konferenz: Gruppe E (letzter Spieltag) WC Qualification Europe Mazedonien -

Liechtenstein WC Qualification Europe Israel -

Spanien WC Qualification Europe UEFA Konferenz: Gruppe I (letzter Spieltag) WC Qualification Europe Island -

Kosovo WC Qualification Europe Moldawien -

Österreich WC Qualification Europe UEFA Konferenz: Gruppe A (Letzter Spieltag) WC Qualification South America Paraguay -

Venezuela WC Qualification South America Brasilien -

Chile WC Qualification South America Ecuador -

Argentinien WC Qualification South America Peru -

Kolumbien WC Qualification South America Uruguay -

Bolivien WC Qualification South America CONMEBOL Konferenz (letzter Spieltag) Serie A Flamengo -

Fluminense CSL Guangzhou Evergrande Taobao -

Yanbian Funde Ligue 1 Lyon -

Monaco Premiership St Johnstone -

Rangers Primera División Espanyol -

Levante J1 League Urawa -

Kobe Primera División Bilbao -

Sevilla Premier League Liverpool -

Man United Championship Leeds -

Reading Primera División Getafe -

Real Madrid Ligue 1 Dijon -

PSG Serie A Juventus -

Lazio Primera División Alaves -

Real Sociedad 1. HNL Dinamo Zagreb -

Osijek Ligue 1 Caen -

Angers Ligue 1 Guingamp -

Rennes Ligue 1 Lille -

Troyes Ligue 1 Toulouse -

Amiens Premier League Crystal Palace -

Chelsea (DELAYED) Eredivisie Feyenoord -

PEC Zwolle Primera División Atletico Madrid -

Barcelona Serie A Roma -

Napoli Premier League Burnley -

West Ham (Delayed) Serie A Vasco da Gama -

Botafogo J2 League FC Machida Zelvia -

Zweigen Kanazawa Primera División Eibar -

La Coruna Serie A Florenz -

Udinese Championship Derby -

Nottingham Forest Ligue 1 Bordeaux -

Nantes Serie A Bologna -

SPAL Serie A Cagliari -

Genua Serie A Crotone -

FC Turin Serie A Sampdoria -

Atalanta Primera División Girona -

Villarreal Ligue 1 Montpellier -

Nizza Premier League Southampton -

Newcastle Serie A Hellas Verona -

Benevento Premier League Leicester -

West Brom Primera División Las Palmas -

Celta Vigo

Am 9. Spieltag der WM-Qualifikation trifft Tabellenführer England auf Slowenien (Do., 05.10., 20.45 Uhr live auf DAZN und im Liveticker). Hier gibt es alle Infos zu den Mannschaften, der Ausgangslage in Gruppe F sowie der Übertragung im Livestream und dem Liveticker.

Mit einem Sieg würde England auf jeden Fall das Ticket für die WM 2018 buchen, auch ein Remis würde den Briten bei einem gleichzeitigen Ausrutscher der Slowakei in Schottland genügen. Mit einem Sieg würde Slowenien bis auf drei Punkte an die Engländer heranrücken, realistisch betrachtet streiten sich die Slowenen jedoch eher mit der Slowakei und Schottland um den Play-Off-Platz.

Die Gruppe F vor dem neunten Spieltag

Platz Mannschaft Spiele Tore Differenz Punkte 1 England 8 16:3 13 20 2 Slowakei 8 14:6 8 15 3 Slowenien 8 10:4 6 14 4 Schottland 8 14:10 4 14 5 Litauen 8 6:18 -12 5 6 Malta 8 2:21 -19 0

Wann findet England - Slowenien statt?

Spiel England - Slowenien Datum Donnerstag, 05. Oktober 2017 Uhrzeit 20.45 Uhr

TV-Sender & Livestream

TV-Übertragung in Deutschland Livestream in Deutschland/Österreich/Schweiz keine Übertragung DAZN

Was ist DAZN?

DAZN ist ein Streaming-Service, der neben zahlreichen internationalen Sportligen wie der NFL, MLB, NBA oder WTA auch ausgewählte Spiele der WM-Qualifikation im Programm hat. Hier findet ihr das komplette DAZN-Programm.

Wo kann ich das Match im Liveticker verfolgen?

Auch mit dem Liveticker von SPOX seid ihr während der Partie immer auf dem Laufenden.

Kader und Team-News von England

Position Spieler England Torhüter Joe Hart, Jordan Pickford, Jack Butland, Fraser Forster Abwehr John Stones, Chris Smalling, Michael Keane, Gary Cahill, Harry Maguire, Ryan Bertrand, Aaron Cresswell, Kyle Walker, Kieran Trippier Mittelfeld Eric Dier, Jake Livermore, Jordan Henderson, Harry Winks, Alex Oxalde-Chamberlain Angriff Raheem Sterling, Markus Rashford, Jesse Lingard, Harry Kane, Daniel Sturridge, Jermain Defoe

Gareth Southgate muss gegen Slowenien auf Dele Alli verzichten, der nach seiner Mittelfinger-Geste im Spiel gegen die Slowakei für eine Partie von der FIFA gesperrt wurde. John Stones und Fabian Delph, die ebenfalls im ursprünglichen Aufgebot standen, mussten ihre Teilnahme verletzungsbedingt absagen.

Für den zentralen Mittelfeldspieler von Manchester City rückte Tottenhams Harry Winks nach. Der 21-jährige könnte zu seinem Debüt für die Three Lions kommen.

Kader und Team-News von Slowenien

Position Spieler Slowenien Torhüter Jan Oblak, Vid Belec, Jan Koprivec Abwehr Bostjan Cesar, Antonio Delamea Mlinar, Bojan Jokic, Miha Mevlja, Aljaz Struna, Nejc Skubic, Mitja Viler, Matija Sirok, Miral Samardzic Mittelfeld Damjan Bohar, Rene Krhin, Jasmin Kurtic, Amedej Vetrih, Rajko Rotman, Jan Repas, Valter Birsa, Benjamin Verbic Angriff Josip Ilicic, Tim Matavz, Andraz Sporar, Roman Bejzak

Jan Oblak und Josip Ilicic sind die prominentesten Akteure im Kader von Srecko Katanec. Oblak bringt die Erfahrung aus 30 Einsätzen in der Champions League für Atletico Madrid mit und gilt als einer der besten Torhüter weltweit.

Ilicic war in der WM-Qualifikation bislang an sieben Toren direkt beteiligt.

Vorschau aufs Spiel