Wo kann ich Argentinien und Chile live sehen?

WM-Quali Südamerika Fr 01:15 Messi, Vidal und James: Die WM-Quali in der Konferenz WC Qualification South America Bolivien -

Brasilien WC Qualification South America Venezuela -

Uruguay WC Qualification South America CONMEBOL Konferenz (vorletzter Spieltag) WC Qualification South America Kolumbien -

Paraguay WC Qualification South America Chile -

Ecuador WC Qualification South America Argentinien -

Peru A-League Melbourne City -

Brisbane WC Qualification South America Paraguay -

Venezuela WC Qualification South America Brasilien -

Chile WC Qualification South America Ecuador -

Argentinien WC Qualification South America Peru -

Kolumbien WC Qualification South America Uruguay -

Bolivien WC Qualification South America CONMEBOL Konferenz (letzter Spieltag) Serie A Flamengo -

Fluminense Ligue 1 Lyon -

Monaco Premiership St Johnstone -

Rangers Championship Birmingham -

Cardiff Primera División Espanyol -

Levante J1 League Urawa -

Kobe Primera División Bilbao -

Sevilla Premier League Liverpool -

Man United Premier League Crystal Palace -

Chelsea (DELAYED) Championship Leeds -

Reading Primera División Getafe -

Real Madrid Ligue 1 Dijon -

PSG Serie A Juventus -

Lazio Primera División Alaves -

Real Sociedad 1. HNL Dinamo Zagreb -

Osijek Ligue 1 Caen -

Angers Ligue 1 Guingamp -

Rennes Ligue 1 Lille -

Troyes Ligue 1 Toulouse -

Amiens Eredivisie Feyenoord -

PEC Zwolle Primera División Atletico Madrid -

Barcelona Serie A Roma -

Napoli Serie A Vasco da Gama -

Botafogo J2 League FC Machida Zelvia -

Zweigen Kanazawa Primera División Eibar -

La Coruna Serie A Florenz -

Udinese CSL Guangzhou Evergrande Taobao -

Yanbian Funde Championship Derby -

Nottingham Forest Ligue 1 Bordeaux -

Nantes Serie A Bologna -

SPAL Serie A Cagliari -

Genua Serie A Crotone -

FC Turin Serie A Sampdoria -

Atalanta Primera División Girona -

Villarreal Ligue 1 Montpellier -

Nizza Premier League Southampton -

Newcastle Serie A Hellas Verona -

Benevento Premier League Leicester -

West Brom Primera División Las Palmas -

Celta Vigo

Am vorletzten Gruppenspieltag der WM-Qualifikation in Südamerika kommt es zu einigen Schlüsselspielen. Argentinien, Chile und Kolumbien müssen um die WM-Teilnahme 2018 bangen. Hier gibt es alle Infos zu ihren Spielen, zur Livestream-Konferenz und der Tabellenkonstellation.

In der südamerikanischen Qualifikation zur WM 2018 müssen einige Top-Teams um die Teilnahme am Turnier in Russland bangen. Dazu gehören auch Lionel Messi mit Argentinien, James Rodriguez mit Kolumbien und Arturo Vidal mit Chile. Am vorletzten Gruppenspieltag (Freitag, 6. Oktober) treten alle drei Teams zeitgleich an - und DAZN bietet das Spektakel via Livestream in der Konferenz.

Wann spielen Argentinien, Chile und Kolumbien?

Spiel Datum Uhrzeit Chile - Ecuador 06. Oktober 2017 1.30 Uhr MESZ Kolumbien - Paraguay 06. Oktober 2017 1.30 Uhr MESZ Argentinien - Peru 06. Oktober 2017 1.30 Uhr MESZ

Wo kann ich Argentinien, Chile und Kolumbien sehen?

Die Partien können im deutschsprachigen Raum ausschließlich auf DAZN live verfolgt werden. Das Streaming-Portal zeigt die vorentscheidenden Partien der Südamerika-Qualifikation in der Konferenz.

TV-Übertragung in Deutschland Livestream in Deutschland/Österreich/Schweiz keine Übertragung Live-Konferenz auf DAZN

Was ist DAZN?

DAZN ist eine Multsportstreaming-Plattform. Zahlreiche internationale Fußballspiele der europäischen Topligen werden auf DAZN übertragen, aber auch Veranstaltungen aus Sportarten wie Football (NFL), Basketball (NBA), Darts und vieles mehr sind hier zu sehen. Nach einem kostenlosen Probemonat kostet der Streamingdienst nur 9,99 Euro im Monat.

Die Tabellensituation in der WM-Qualifikation

Die ersten vier Mannschaften qualifizieren sich direkt für die WM. Der Fünftplatzierte muss in die WM-Relegation gegen den Vertreter aus Ozeanien.

Platz Team Spiele Tore Differenz Punkte 1. Brasilien 16 38:11 +27 37 2. Uruguay 16 28:18 +10 27 3. Kolumbien 16 19:16 +3 26 4. Peru 16 26:25 +1 24 5. Argentinien 16 16:15 +1 24 6. Chile 16 24:23 +1 23 7. Paraguay 16 17:23 -6 21 8. Ecuador 16 24:24 0 20 9. Bolivien 16 14:34 -20 13 10. Venezuela 16 18:35 -17 8

Der Kader von Argentinien

Position Spieler Torhüter Sergio Romero, Nahuel Guzman, Agustin Marchesin Abwehrspieler Federico Fazio, Emanuel Mammana, German Pezzella, Javier Mascherano, Nicolas Otamendi, Gabriel Mercado, Milton Casco Mittelfeldspieler Marcos Acuna, Angel Di Maria, Lucas Biglia, Leandro Paredes, Ever Banega, Alejandro Gomez, Eduardo Salvio, Emiliano Rigoni, Pablo Perez, Fernando Gago, Enzo Perez Stürmer Lionel Messi, Dario Benedetto, Mauro Icardi, Paulo Dybala, Lautaro Acosta

Der Kader von Chile

Position Spieler Torhüter Claudio Bravo, Abwehrspieler Mauricio Isla, Enzo Roco, Eugenio Mena, Paulo Diaz, Guillermo Maripan Mittelfeldspieler Gary Medel, Francisco Silva, Charles Aranguiz, Felipe Gutierrez, Arturo Vidal, Pablo Hernandez, Leonardo Valencia, Erick Pulgar, Cesar Pinares Stürmer Alexis Sanchez, Eduardo Vargas, Edson Puch, Martin Rodriguez

Der Kader von Kolumbien