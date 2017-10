Deutschlands erstes "Endspiel" in Belfast

WM-Quali Südamerika Fr 01:15 Messi, Vidal und James: Die WM-Quali in der Konferenz WC Qualification South America Bolivien -

Brasilien WC Qualification South America Venezuela -

Uruguay WC Qualification South America CONMEBOL Konferenz (vorletzter Spieltag) WC Qualification South America Kolumbien -

Paraguay WC Qualification South America Chile -

Ecuador WC Qualification South America Argentinien -

Peru A-League Melbourne City -

Brisbane WC Qualification South America Paraguay -

Venezuela WC Qualification South America Brasilien -

Chile WC Qualification South America Ecuador -

Argentinien WC Qualification South America Peru -

Kolumbien WC Qualification South America Uruguay -

Bolivien WC Qualification South America CONMEBOL Konferenz (letzter Spieltag) Serie A Flamengo -

Fluminense CSL Guangzhou Evergrande Taobao -

Yanbian Funde Ligue 1 Lyon -

Monaco Premiership St Johnstone -

Rangers Primera División Espanyol -

Levante J1 League Urawa -

Kobe Primera División Bilbao -

Sevilla Premier League Liverpool -

Man United Championship Leeds -

Reading Primera División Getafe -

Real Madrid Ligue 1 Dijon -

PSG Serie A Juventus -

Lazio Primera División Alaves -

Real Sociedad 1. HNL Dinamo Zagreb -

Osijek Ligue 1 Caen -

Angers Ligue 1 Guingamp -

Rennes Ligue 1 Lille -

Troyes Ligue 1 Toulouse -

Amiens Premier League Crystal Palace -

Chelsea (DELAYED) Eredivisie Feyenoord -

PEC Zwolle Primera División Atletico Madrid -

Barcelona Serie A Roma -

Napoli Premier League Burnley -

West Ham (Delayed) Serie A Vasco da Gama -

Botafogo J2 League FC Machida Zelvia -

Zweigen Kanazawa Primera División Eibar -

La Coruna Serie A Florenz -

Udinese Championship Derby -

Nottingham Forest Ligue 1 Bordeaux -

Nantes Serie A Bologna -

SPAL Serie A Cagliari -

Genua Serie A Crotone -

FC Turin Serie A Sampdoria -

Atalanta Primera División Girona -

Villarreal Ligue 1 Montpellier -

Nizza Premier League Southampton -

Newcastle Serie A Hellas Verona -

Benevento Premier League Leicester -

West Brom Primera División Las Palmas -

Celta Vigo

Am 9. Spieltag der WM-Qualifikation reist Deutschland in der Gruppe C nach Nordirland. Ein Punkt würde zur Qualifikation für Russland 2018 reichen. Hier gibt es alle Infos zur TV-Übertragung, Livestreams, der Ausgangslage, Tickerzeiten und den Kadern.

Wann und wo findet das Spiel Nordirland gegen Tschechien statt?

Spiel Nordirland - Deutschland Datum Donnerstag, 05. Oktober 2017 Uhrzeit 20.45 Uhr

Wo kann ich Nordirland - Deutschland live verfolgen?

Die Partie des DFB gibt es ab 20.45 Uhr im SPOX-LIVETICKER.

Außerdem liefert euch SPOX auch eine Konferenz zu allen Quali-Spielen an diesem Tag. Zum Beispiel spielt England im Kampf um den Sieg in Gruppe F gegen Slowenien.

Wo gibt es Nordirland gegen Deutschland live im TV?

Der Free-TV-Sender RTL hält die Rechte an den deutschen Qualifikationsspielen.

Um 20.15 Uhr startet die Übertragung mit Vorberichten und Expertisen von Jens Lehmann, ehe um 20.45 Uhr das Spiel beginnt.

Die Tabelle der deutschen WM-Quali-Gruppe C

Gruppe C Spiele Siege Unentschieden Niederlagen Tordifferenz Punkte Deutschland 8 8 0 0 33 24 Nordirland 8 6 1 1 14 19 Tschechien 8 3 1 4 -4 10 Aserbaidschan 8 2 3 3 1 9 Norwegen 8 2 1 5 -8 7 San Marino 8 0 0 8 -36 0

Wie ist die Ausgangslage der WM-Quali-Gruppe C?

Deutschland ist mit 24 Punkten unangefochtener Tabellenführer in Gruppe C. Das einzige Szenario, in dem Deutschland den Gruppensieg noch abgeben müsste, wäre im Falle einer Niederlage gegen Nordirland und drei Tage später gegen Aserbaidschan. Zusätzlich müsste Nordirland auch am Sonntag in Norwegen gewinnen.

Ein Unentschieden würde der deutschen Mannschaft also bereits fürs Ticket zur WM-Endrunde in Russland reichen.

Nordirland hat neun Punkte Vorsprung auf Platz drei. Platz zwei, der für ein Playoff mit einem Zweitplatzierten aus einer anderen Gruppe reichen würden, ist also bereits sicher.

Bisherige Bilanz zwischen Deutschland und Nordirland

Spiele Siege Deutschland Unentschieden Siege Nordirland 16 10 4 2

Wie endeten die vergangenen Spiele zwischen beiden Teams?

Deutschland gewann das Hinspiel in Hannover durch zwei frühe Tore von Julian Draxler und Sami Khedira mit 2:0 . Die letzten sechs direkten Duelle entschied die DFB-Mannschaft jeweils für sich, der letzte Sieg Nordirlands stammt aus dem Jahr 1983: In der EM-Qualifikation gewann Nordirland 1:0.

Hier sind die letzten fünf Partien im Detail:

Turnier Begegnung Ergebnis WM-Qualifikation 2018 Deutschland - Nordirland 2:0 Europameisterschaft 2016 Nordirland - Deutschland 0:1 Freundschaftspiel 2005 Nordirland - Deutschland 1:4 EM-Qualifikation 2000 Deutschland - Nordirland 4:0 EM-Qualifikation 2000 Nordirland - Deutschland 0:3

Der Kader der deutschen Nationalmannschaft für das Spiel in Nordirland

Tor: Bernd Leno (Bayer Leverkusen), Marc-Andre ter Stegen (FC Barcelona), Kevin Trapp (Paris St. Germain)

Bernd Leno (Bayer Leverkusen), Marc-Andre ter Stegen (FC Barcelona), Kevin Trapp (Paris St. Germain) Abwehr: Jerome Boateng (Bayern München), Matthias Ginter (Borussia Mönchengladbach), Mats Hummels (Bayern München), Joshua Kimmich (Bayern München), Shkodran Mustafi (FC Arsenal), Marvin Plattenhardt (Hertha BSC), Antonio Rüdiger (FC Chelsea), Niklas Süle (Bayern München)

Jerome Boateng (Bayern München), Matthias Ginter (Borussia Mönchengladbach), Mats Hummels (Bayern München), Joshua Kimmich (Bayern München), Shkodran Mustafi (FC Arsenal), Marvin Plattenhardt (Hertha BSC), Antonio Rüdiger (FC Chelsea), Niklas Süle (Bayern München) Mittelfeld/Angriff: Julian Brandt (Bayer Leverkusen), Emre Can (FC Liverpool), Julian Draxler (Paris St. Germain), Leon Goretzka (Schalke 04), Toni Kroos (Real Madrid), Thomas Müller (Bayern München), Sebastian Rudy (Bayern München), Leroy Sane (Manchester City), Lars Stindl (Borussia Mönchengladbach), Sandro Wagner (1899 Hoffenheim), Timo Werner (RB Leipzig), Amin Younes (Ajax Amsterdam)

Verletzungen im deutschen Teamkader

Timo Werner fehlt wegen Schwindelgefühlen, die seit dem Champions-League-Spiel gegen Besiktas nicht abklingen wollen. Außerdem fehlen Joachim Löw zahlreiche Leistungsträger: Manuel Neuer, Jonas Hector und Mario Gomez sind verletzt, Sami Khedira und Mesut Özil fehlen angeschlagen.

Noch nicht wieder dabei sind Mario Götze, Ilkay Gündogan, Julian Weigl oder Andre Schürrle nach Verletzungen. Auch Benedikt Höwedes und Marco Reus sind noch nicht fit.

Der nordirische Kader gegen Deutschland

Tor: McGovern (Norwich City), Mannus (St Johnstone), Carroll (Linfield)

McGovern (Norwich City), Mannus (St Johnstone), Carroll (Linfield) Verteidigung: Hughes (Hearts), G McAuley (West Brom), Evans (West Brom), Brunt (West Brom), C McLaughlin (Millwall), Hodson (Rangers), A Thompson (Bradford City loan), D Lafferty (Sheffield United), Flanagan (Burton Albion)

Hughes (Hearts), G McAuley (West Brom), Evans (West Brom), Brunt (West Brom), C McLaughlin (Millwall), Hodson (Rangers), A Thompson (Bradford City loan), D Lafferty (Sheffield United), Flanagan (Burton Albion) Mittelfeld/Angriff: Davis (Southampton), McGinn (Gwangju), Norwood (Fulham loan), C Evans (Blackburn), Ferguson (Millwall), Dallas (Leeds), Lund (Burton Albion), Paton (St Johnstone), J Jones (Kilmarnock), G Saville (Millwall), K Lafferty (Hearts), Magennis (Charlton), Washington (QPR), McCartan (Bradford City)

Verletzungen bei den Nordiren

Craig Cathcart fehlt aufgrund einer Knieverletzung, während Verteidiger Gareth McAuley nach überstandener Oberschenkelblessur in den Teamkader der Nordiren zurückkehrt.

Opta-Facts zur Partie in Gruppe C