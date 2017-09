Boateng zurück im Deutschland-Kader

Bundesliga Fr 23:00 Schalke-Leverkusen: Die Highlights vom Freitag Premier League Sa 18:30 Meister vs. Tabellenführer: Chelsea - ManCity Ligue 1 Monaco -

Montpellier Premiership Hamilton -

Rangers Championship QPR -

Fulham Primera División Celta Vigo -

Girona J1 League Niigata -

Kobe J1 League Kawasaki -

Cerezo Osaka Primera División La Coruna -

Getafe Premier League Huddersfield -

Tottenham Premier League Man United -

Crystal Palace Championship Ipswich -

Bristol City Primera División Sevilla -

Malaga Ligue 1 PSG -

Bordeaux Serie A Udinese -

Sampdoria Premier League Chelsea -

Man City Primera División Levante -

Alaves Championship Reading -

Norwich Ligue 1 Amiens -

Lille Ligue 1 Dijon -

Straßburg Ligue 1 Guingamp -

Toulouse Ligue 1 Nantes -

Metz Ligue 1 Rennes -

Caen Premier League Stoke -

Southampton (Delayed) Primera División Leganes -

Atletico Madrid Serie A Genua -

Bologna Premier League Bournemouth -

Leicester (DELAYED) Premier League West Ham -

Swansea (DELAYED) Premier League West Bromwich -

Watford (DELAYED) Serie A Palmeiras -

Santos Primera División Real Sociedad -

Real Betis Eredivisie Alkmaar -

Feyenoord Serie A Neapel -

Cagliari Premier League Arsenal -

Brighton Championship Sheffield Wed -

Leeds Eredivisie Heerenveen -

Ajax Ligue 1 Troyes -

St. Etienne Serie A Benevento -

Inter Mailand Serie A Chievo Verona -

Florenz Serie A Lazio -

Sassuolo Serie A SPAL -

Crotone Serie A FC Turin -

Hellas Verona Premier League Everton -

Burnley Premier League Lok Moskau -

Dynamo Moskau Primera División Barcelona -

Las Palmas Super Liga Napredak -

Crvena zvezda Ligue 1 Angers -

Lyon Premier League Newcastle -

Liverpool First Division A Anderlecht -

Lüttich Serie A AC Mailand -

AS Rom Primera División Valencia -

Bilbao Primera División Villarreal -

Eibar Primeira Liga Sporting -

Porto Primera División Real Madrid -

Espanyol Serie A Atalanta -

Juventus Ligue 1 Nizza -

Marseille Primeira Liga Maritimo -

Benfica Superliga Boca Juniors -

Chacarita WC Qualification South America Bolivien -

Brasilien WC Qualification South America Venezuela -

Uruguay WC Qualification South America CONMEBOL Konferenz (vorletzter Spieltag) WC Qualification South America Kolumbien -

Paraguay WC Qualification South America Chile -

Ecuador WC Qualification South America Argentinien -

Peru WC Qualification South America CONMEBOL Konferenz (letzter Spieltag) WC Qualification South America Paraguay -

Venezuela WC Qualification South America Brasilien -

Chile WC Qualification South America Ecuador -

Argentinien

Jerome Boateng Jerome Boateng ist wieder da, die angeschlagenen Sami Khedira und Mesut Özil fehlen: Joachim Löw denkt vor dem Quali-"Endspiel" in Nordirland schon an die WM.

Kein Risiko, keine Experimente: Mit Rückkehrer Jerome Boateng, aber ohne die angeschlagenen Weltmeister Sami Khedira und Mesut Özil sowie WM-Held Mario Götze soll die deutsche Fußball-Nationalmannschaft den letzten Schritt nach Russland gehen.

Bundestrainer Joachim Löw verzichtete bei der Nominierung seines 23-köpfigen Aufgebots für das "Endspiel" in der WM-Qualifikation am 5. Oktober (20.45 Uhr im LIVETICKER)

in Belfast gegen Nordirland sowie den Abschluss drei Tage darauf in Kaiserslautern gegen Aserbaidschan auf Überraschungen. Auch ohne zahlreiche Stützen hält er seine Mannschaft für stark genug, das Ticket nach Russland 2018 zu lösen - und schon jetzt denkt er weiter, bis zur Endrunde.

Deshalb fehlen Khedira (Reizung der Bizeps-Sehne im rechten Oberschenkel) und Özil (Beschwerden im rechten Kniegelenk) trotz nur leichter Blessuren. Deshalb ist Götze noch nicht wieder dabei. "Entscheidend für uns ist, dass die Spieler im nächsten Jahr topfit sind", sagte Löw. Dann geht es zwischen Moskau und St. Petersburg um den fünften Stern, Löws "historische Mission".

Thomas Müller erneut Kapitän

"Es ist zwar bedauerlich, dass einige unserer Leistungsträger nicht dabei sein können", sagte er. "Bei Mesut und Sami gehe ich davon aus, dass sie sich während der Länderspielphase gut auskurieren werden. Das ist im Moment wichtiger für sie." Angeführt wird das Aufgebot von Thomas Müller, der den verletzten Manuel Neuer (Fußbruch) als Kapitän vertreten wird. Abwehrchef Boateng, der zuletzt im Oktober 2016 das DFB-Dress getragen hatte, kehrt als Eckpfeiler zurück, Neulinge gibt es nicht.

Neben Neuer muss der Bundestrainer langjährige Stützen wie Jonas Hector (Syndesmoseriss), Mario Gomez (Sprunggelenk), Marco Reus (Kreuzband) oder Benedkit Höwedes (Oberschenkel) ersetzen. Gomez' Platz im Aufgebot nimmt der Hoffenheimer Sandro Wagner ein, der nach einem guten Confed-Cup-Sommer bei den Septemberspielen in Tschechien (2:1) und gegen Norwegen (6:0) nicht berücksichtigt worden war. Als Ersatz für Hector ist Marvin Plattenhardt dabei, ein weiterer Confed-Cup-Sieger.

Bundesliga-Spitzenreiter Borussia Dortmund stellt keinen Spieler ab, dafür konnte Shootingstar Timo Werner nach Kreislaufproblemen nominiert werden. Wie Boateng berief Löw auch die zuletzt fehlenden Leroy Sane und Shkodran Mustafi wieder.

"Wir haben bislang eine sehr starke Qualifikation gespielt, dabei soll es auch bleiben", sagte Löw: "An unserem Ziel, zehn Siege einzufahren, halten wir fest."

Die DFB-Elf führt ihre Qualigruppe C mit fünf Punkten Vorsprung auf Nordirland an, das sie im Hinspiel 2:0 bezwungen hatte. Löw erwartet in Belfast "eine besondere Atmosphäre". Und sportlich? Nun, sagte er, Nordirland habe in der Quali auf der Insel zumindest noch kein Gegentor bekommen.

Der Kader der deutschen Nationalmannschaft im Überblick:

Tor: Bernd Leno (Bayer Leverkusen), Marc-Andre ter Stegen (FC Barcelona), Kevin Trapp (Paris St. Germain)

Abwehr: Jerome Boateng (Bayern München), Matthias Ginter (Borussia Mönchengladbach), Mats Hummels (Bayern München), Joshua Kimmich (Bayern München), Shkodran Mustafi (FC Arsenal), Marvin Plattenhardt (Hertha BSC), Antonio Rüdiger (FC Chelsea), Niklas Süle (Bayern München)

Mittelfeld/Angriff: Julian Brandt (Bayer Leverkusen), Emre Can (FC Liverpool), Julian Draxler (Paris St. Germain), Leon Goretzka (Schalke 04), Toni Kroos (Real Madrid), Thomas Müller (Bayern München), Sebastian Rudy (Bayern München), Leroy Sane (Manchester City), Lars Stindl (Borussia Mönchengladbach), Sandro Wagner (1899 Hoffenheim), Timo Werner (RB Leipzig), Amin Younes (Ajax Amsterdam)