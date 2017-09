Wo kann ich Türkei - Kroatien live sehen?

Serie B Live Empoli -

Bari WC Qualification Europe Live Färöer -

Andorra WC Qualification Europe Live Weißrussland -

Schweden WC Qualification Europe Live Niederlande -

Bulgarien WC Qualification Europe Live Estland -

Zypern WC Qualification Europe Ungarn -

Portugal WC Qualification Europe Lettland -

Schweiz WC Qualification Europe Frankreich -

Luxemburg WC Qualification Europe Griechenland -

Belgien WC Qualification Europe Gibraltar -

Bosnien-Herzegowina WC Qualification Europe Armenien -

Dänemark WC Qualification Europe Aserbaidschan -

San Marino WC Qualification Europe Montenegro -

Rumänien WC Qualification Europe Polen -

Kasachstan WC Qualification Europe England -

Slowakei WC Qualification Europe Schottland -

Malta WC Qualification Europe Slowenien -

Litauen WC Qualification Europe Deutschland -

Norwegen WC Qualification Europe Nordirland -

Tschechien WC Qualification Europe Mazedonien -

Albanien WC Qualification Europe Italien -

Israel WC Qualification Europe Liechtenstein -

Spanien WC Qualification Europe Island -

Ukraine WC Qualification Europe Türkei -

Kroatien WC Qualification Europe Kosovo -

Finnland WC Qualification Europe Österreich -

Georgien WC Qualification Europe Moldawien -

Wales WC Qualification Europe Irland -

Serbien WC Qualification South America Bolivien -

Chile WC Qualification South America Kolumbien -

Brasilien WC Qualification South America Ecuador -

Peru WC Qualification South America Argentinien -

Venezuela WC Qualification South America Paraguay -

Uruguay Copa del Rey Zaragoza -

Granada Copa del Rey Rayo Vallecano -

Tenerife CSL Evergrande -

Changchun Ligue 1 Lille -

Bordeaux First Division A Anderlecht -

Lokeren Ligue 1 Metz -

PSG Premiership Hamilton -

Celtic Championship Derby -

Hull Primera División Leganes -

Getafe J1 League Kofu -

Shimizu J1 League Kashima -

Omiya J1 League Urawa -

Kashiwa J1 League Kawasaki -

Yokohama FM J1 League Gosaka -

Kobe Primera División Real Madrid -

Levante Premier League Man City -

Liverpool CSL Shandong -

Jiangsu Premier League Leicester -

Chelsea Premier League Southampton -

Watford (Delayed) Championship Bolton -

Middlesborough Primera División Valencia -

Atletico Madrid Ligue 1 Nizza -

Monaco Serie A Juventus -

Chievo Premier League Stoke -

Man United Primera División Sevilla -

Eibar Championship Sheffield Wednesday -

Nott'm Forest Ligue 1 Caen -

Dijon Ligue 1 Montpellier -

Nantes Ligue 1 Strasbourg -

Amiens Ligue 1 Troyes -

Toulouse Premier League Everton -

Tottenham (DELAYED) Eredivisie Ajax -

Zwolle Primera División Barcelona -

Espanyol Serie A Sampdoria -

Roma Premier League Brighton -

West Bromwich (DELAYED) Premier League Arsenal -

Bournemouth (DELAYED) Eredivisie Heerenveen -

Eindhoven Serie A Inter Mailand -

SPAL Premier League Burnley -

Crystal Palace Ligue 1 Saint-Étienne -

Angers Serie A Atalanta -

Sassuolo Serie A Cagliari -Crotone Serie A Hellas Verona -

Florenz Serie A Lazio -

AC Mailand Serie A Udinese -

Genua Ligue 1 Lyon -

Guingamp Premier League Swansea -

Newcastle Serie A Benevento -

FC Turin Primera División Villarreal -

Real Betis Serie A Bologna -

Neapel Serie A Santos -

Corinthians Ligue 1 Marseille -

Rennes Ligue 2 Reims -

Brest Premier League West Ham -

Huddersfield Primera División Málaga -

Las Palmas Copa Libertadores San Lorenzo -

Lanus Copa Sudamericana Chapecoense -

Flamengo Copa Libertadores Barcelona -

Santos Copa Libertadores Botafogo -

Gremio Copa Libertadores Jorge Wilstermann -

River Plate J1 League Omiya -

Gamba J1 League Kobe -

Sapporo Premier League Crystal Palace -

Southampton Premier League Liverpool -

Burnley Ligue 1 Monaco -

Straßburg Ligue 1 Nantes -

Caen Premier League Huddersfield -

Leicester (DELAYED) Primera División Atletico Madrid -

Malaga Premier League Newcastle -

Stoke (DELAYED)

Die Türkei empfängt Kroatien zum 8. Spieltag der unheimlich knappen WM-Qualigruppe I. Am Dienstag, dem 5. September (ab 20.45 Uhr im LIVETICKER) geht es für beide um das Weiterkommen. Hier gibt es alle Infos zur TV-Übertragung, Livestreams, Tickern, der Ausgangslage und den Kadern.

Wann und wo findet das Spiel Türkei - Kroatien statt?

Die Partie wird im türkischen Eskisehir mit dem gleichnamigen "New Eskisehir Stadium" ausgetragen.

Anpfiff ist um 21.45 Uhr Ortszeit, also um 20.45 Uhr deutscher Zeit.

Wo gibt es Türkei- Kroatien im Livestream oder Live-TV?

In Deutschland, Österreich und der Schweiz, kann das Spiel live auf DAZN geschaut werden.

Das Streamingportal ist kostenpflichtig, bietet jedoch einen gratis Testmonat und ist monatlich kündbar.

Was ist DAZN?

DAZN ist ein Streaming-Anbieter, der euch die Spitzenspiele zahlreicher Sportligen auf den heimischen Laptop, Smart-TV oder Smartphone bringt. Auch ausgewählte Spiele der WM-Qualifikation in Europa und Südamerika sind im Paket enthalten. Hier geht es zum kompletten DAZN-Programm.

Wo kann ich Türkei- Kroatien im Liveticker verfolgen?

SPOX liefert, wie immer zu den Quali-Spielen, einen kostenfreien LIVETICKER. Der startet am 05.09. um 20.45 Uhr.

Wer auch die anderen Spiele am Montag verfolgen will, wird beim Konferenz-LIVETICKER fündig. Neben der Türkei und Kroatien treten unter anderem Österreich, Italien, Spanien und die Ukraine an.

Wie ist die Ausgangslage der WM-Quali-Gruppe I?

Die Quali-Gruppe I ist hart umkämpft: Ukraine, Kroatien*, Island und die Türkei liegen innerhalb von nur fünf Punkten.

Kroatien führt die Tabelle an und kann sich theoretisch einen Ausrutscher erlauben - für die Türken ist es wohl die letzte Chance: Ein Sieg muss her.

Die Tabelle der WM-Qualifikationsgruppe I vor dem 8. Spieltag

Für die WM-Endrunde qualifizieren sich automatisch alle Gruppenersten. Die besten acht Gruppenzweiten kommen in die Playoffs.

Rang Mannschaft Spiele Tordifferenz Punkte 1 Ukraine 7 10 16 2 Kroatien 7 6 14 3 Island 7 2 13 4 Türkei 7 3 11 5 Finnland 7 -5 4 6 Kosovo 7 -16 1

Der Kader der Türkei gegen Kroatien

Position Spieler Türkei Torhüter Volkan Babacan, Berke Özer, Harun Tekin Abwehrspieler Semih Kaya, Ismail Köybasi, Ahmet Calik, Gökhan Könül, Hasan Ali Kaldirim, Caglar Söyüncü Mittelfeldspieler Emre Colak, Ozan Tufan, Selcuk Inan, Yusuf Yazici, Olcay Sahan, Oguzhan Özyakup, Mehmet Topal, Cengiz Ünder, Yunus Malli, Volkan Sen Stürmer Cenk Tosun, Enes Ünal, Burak Yilmaz, Emre Mor

Der kroatische Kader gegen die Türkei

Position Spieler Kroaien Torhüter Danijel Subasic, Dominik Livakovic Abwehrspieler Dejan Lovren, Domagoj Vida, Matej Mitrovic, Zoran Nizic, Borna Barisic, Sime Vrsaljko Mittelfeldspieler Milan Badelj, Filip Bradaric, Ivan Rakitic, Luka Modric, Mateo Kovacic, Marcelo Brozovic, Marko Rog, Mario Pasalic Stürmer Ivan Perisic, Nikola Kalinic, Mario Mandzukic, Andrej Kramaric, Ivan Santini, Duje Cop

Bisherige Bilanz Türkei - Kroatien

Spiele Siege Türkei Unentschieden Siege Kroatien 8 1 4 3

Wie endeten die letzten fünf Spiele zwischen beiden Teams?