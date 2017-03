Andorra freut sich über Punkt gegen Färöer

Sonntag, 26.03.2017

In 100 Länderspielen holte der Weltranglisten-200. bislang sechs Punkte und hat eine Tordifferenz von 25:310 Treffern zu Buche stehen. Den einzigen Sieg in einem Pflicht-Länderspiel landete die Mannschaft im Oktober 2004 in der WM-Qualifikationspartie gegen Mazedonien (1:0). Außerdem gelangen torlose Unentschieden gegen Mazedonien und Finnland sowie jetzt gegen die Färöer.

Im Februar hatte Andorra bereits einen Länderspielsieg gefeiert. Im Duell der Mini-Staaten gewann die Auswahl in San Marino mit 2:0. Zuvor war die Auswahl in 86 Länderspielen ohne Sieg geblieben.

Der Erfolg im Stadio Olimpico di Serravalle war damals der erste Auswärtssieg in der 21-jährigen Geschichte des "Profifußballs" in Andorra. Insgesamt war es der vierte Länderspielerfolg. 4515 Tage hatte Andorra auf diesen Tag warten müssen.

In der Gruppe B der WM-Qualifikation belegt Andorra mit einem Punkt aus fünf Partien den sechsten und letzten Platz. Tabellenführer ist die Schweiz mit 15 Zählern aus fünf Spielen.

