Katar: 500 Mio. pro Woche in WM-Projekte

Dienstag, 07.02.2017

"Das wird in den nächsten drei bis vier Jahren so weitergehen, damit wir unser Ziel erreichen, das Land für 2022 wirklich vorzubereiten", sagte Finanzminister Ali Shareef Al-Emadi am Dienstag.

Insgesamt wird das Emirat für die geplanten Maßnahmen über 200 Milliarden Dollar (186 Milliarden Euro) ausgeben - nicht nur für die Stadien, sondern unter anderem auch für den Bau von Straßen, eines neuen Flughafens und Krankenhäusern. 90 Prozent der entsprechenden Aufträge seien bereits vergeben, fügte Al-Emadi an: "Wir wollen nicht in die Lage geraten, dass wir gerade mit Malarbeiten beginnen, wenn die Menschen schon ins Land reisen."

