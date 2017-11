Dragovic: Acht Trainer in nur einem Jahr

ACB So 18:30 El Clásico: Durchbricht Barca die Negativserie? WC Qualification Europe Nordirland -

Schweiz WC Qualification Europe Kroatien -

Griechenland Friendlies Japan -

Brasilien WC Qualification Europe Schweden -

Italien Friendlies Frankreich -

Wales A-League Melbourne Victory -

Brisbane WC Qualification Europe Dänemark -

Irland Friendlies Spanien -

Costa Rica Serie A Corinthians -

Avai J2 League YokohamaFC -

Okayama League One Wimbledon -

Peterborough WC Qualification Europe Schweiz -

Nordirland WC Qualification Europe Griechenland -

Kroatien WC Qualification Europe Italien -

Schweden Friendlies Argentinien -

Nigeria WC Qualification Europe Irland -

Dänemark Friendlies England -

Brasilien Serie A Corinthians -

Fluminense A-League Brisbane -

Melbourne City Indian Super League Kerala -

Kolkata Ligue 1 Lille -

St. Etienne Ligue 1 Amiens -

Monaco Championship Preston -

Bolton Primera División Girona -

Real Sociedad J1 League Kobe -

Hiroshima Primera División Getafe -

Alaves Premier League Arsenal -

Tottenham Premiership Ross County -

Celtic Premier League Liverpool -

Southampton Championship Reading -

Wolverhampton Primera División Leganes -

Barcelona Ligue 1 PSG -

Nantes Serie A AS Rom -

Lazio Premier League Man United -

Newcastle Primera División Sevilla -

Celta Vigo Championship Fulham -

Derby County Ligue 1 Dijon -

Troyes Ligue 1 Guingamp -

Angers Ligue 1 Strassburg -

Rennes Ligue 1 Toulouse -

Metz Premier League Leicester -

Man City (DELAYED) Eredivisie Breda -

Ajax Primera División Atletico Madrid -

Real Madrid Serie A Neapel -

AC Mailand Premier League West Bromwich -

Chelsea (DELAYED) Premier League Bournemouth -

Huddersfield (DELAYED) Premier League Crystal Palace -

Everton (DELAYED) Premier League Burnley -

Swansea (DELAYED) Primera División Malaga -

La Coruna Serie A Crotone -

Genua Indian Super League Chennaiyin -

Goa Championship Leeds -

Middlesbrough 1. HNL Dinamo Zagreb . Lokomotiva Zagreb Ligue 1 Caen -

Nizza Serie A Benevento -

Sassuolo Serie A Sampdoria -

Juventus Serie A SPAL -

Florenz Serie A FC Turin -

Chievo Verona Serie A Udinese -

Cagliari Primera División Espanyol -

Valencia Premier League Zenit -

Tosno Ligue 1 Lyon -

Montpellier Premier League Watford -

West Ham First Division A Brügge -

Waasland-Beveren Superliga Bröndby -

Nordsjaelland Primera División Las Palmas -

Levante Serie A Flamengo -

Corinthians Primera División Bilbao -

Villarreal Serie A Inter Mailand -

Atalanta Ligue 1 Bordeaux -

Marseille Superliga Boca Juniors -

Racing Serie A Hellas Verona -

Bologna Premier League Brighton -

Stoke Primera División Eibar -

Real Betis Copa Sudamericana Libertad -

Independiente Championship Ipswich -

Sheffield Wed Copa Libertadores Gremio -

Lanus

Derzeit logiert England-Legionär Aleksandar Dragovic, der bei Leicester City nur selten zum Zug kommt, mit seinen ÖFB-Kollegen weit weg vom rauen britischen Herbstwetter im sonnigen und warmen Andalusien, wo Neo-Teamchef Franco Foda seinen ersten Lehrgang leitet.

"Das Training ist sehr intensiv, es macht viel Spaß. Wenn alles so mitziehen wie in den letzten Tagen, werden wir wieder Erfolg haben", meinte der 60-fache Internationale. Die Einheiten seien so kräftezehrend, dass jeder Spieler um 22.00 Uhr erschöpft im Bett liege, berichtete Dragovic und appellierte an das Gemeinschaftsgefühl. "Eine Person wird keinen Krieg gewinnen. Wir müssen als Team 100 Prozent geben."

Drago: Das wird unter Foda anders als unter Koller

Die ÖFB-Auswahl arbeitet nicht nur am Mannschaftsgeist, sondern auch an einer veränderten Spielphilosophie. "Es wird ganz anders als bei Marcel Koller", sagte Dragovic. Foda lege viel Wert auf eine geordnete Defensive. "Wir werden sicher nicht mehr so ein arges Pressing veranstalten wie unter Koller", kündigte der Abwehrspieler an.

Durch den Teamchef-Wechsel übt Dragovic in diesem Jahr bereits unter seinem achten Coach - Roger Schmidt, Tayfun Korkut und Heiko Herrlich bei Leverkusen, Craig Shakespeare, Interimsbetreuer Michael Appleton und Claude Puel bei Leicester sowie Koller und Foda beim ÖFB-Team. Sein persönliches Trainer-Wechselspiel nahm der Ex-Austrianer mit Humor. "Vielleicht stinke ich", scherzte Dragovic.