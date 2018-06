U-17-Bundesliga-Finale im Liveticker: Bayern gegen BVB - 1:1

World Cup 45 Min. nach Abpfiff: Schaue die WM-Highlights auf DAZN World Cup Costa Rica -

Im Finale der U-17-Bundesliga duellieren sich der FC Bayern und Borussia Dortmund um die Krone des Nachwuchsfußballs. Alle Augen richten sich natürlich auf Dortmunds Wunderkind Yousouffa Moukoko. Hier gibt es die Partie im Liveticker.

Der FC Bayern trifft im Finale der U-17-Bundesliga auf Borussia Dortmund und dessen Wunderkind Yousouffa Moukoko. Auf der FCB-Seite richten sich alle Augen auf Bayerns Jugendstar Oliver Batista Meier. Um 13 Uhr ist Anstoß im Stadion des FC Bayern Campus. In den Halbfinals setzte sich der FC Bayern deutlich gegen RB Leipzig durch, während der BVB Bayer Leverkusen besiegte.

U-17-Bundesliga-Finale: Bayern gegen Dortmund im Liveticker

33. Minute: Beinahe die Führung für die Bayern. Nach einer Ecke kommt Abwehrchef Brugger frei zum Kopfball und köpft das Leder ans Aluminium. Keeper Schönenbeck machte in dieser Situation keine gute Figur.

27. Minute: Tor für den FC Bayern, 1:1. Quasi im Gegenzug der Ausgleich für die Münchener. Maier trägt den Ball in den Strafraum und wird elfmeterwürdig gefoult. Der Referee antizipiert die Situation jedoch hervorragend und lässt Vorteil laufen. Joshua Zirkzee nutzt die Chance und drischt den Ball im Agüero-Style aus elf Metern in die Maschen.

22. Minute: 1:0 für Borussia Dortmund! Bayern macht das Spiel und der BVB trifft. Moukoko und Pherai tragen den Ball Seite an Seite in den Strafraum der Bayern. Jakob Mayer stürmt übermotiviert aus seinem Kasten und öffnet Pherai dadurch die linke Torseite. Der Niederländer bedankt sich und bringt den BVB in Führung.

20. Minute: Pfostenschuss der Bayern! Benedict Hollersbach hat im Strafraum ein wenig Platz und jagt den Ball an den linken Innenpfosten. Von da springt der Ball in die Arme von Dominik Schönnebeck. Glück für den BVB.

15. Minute: Ein dicker Patzer in der Bayern-Abwehr bringt die nächste Großchance für den BVB: Kapitän Bakir erobert im Strafraum des FCB den Ball, sein Pass auf den mitgelaufenen Moukoko ist aber viel zu ungenau. Da war deutlich mehr drin!

13. Minute: Moukoko das erste mal in Action. Nach einem Fehlpass ein der Bayern-Abwehr hat der 13-Jährige endlich mal Platz und zieht einen ordentlichen Sprint übers halbe Feld an. Am Ende verdribbelt er sich aber und die Chance ist vertan.

8. Minute: Nach einer hektischen Anfangsphase sind die Bayern nun bemüht das Spiel an sich zu reißen. Mehr als ein maues Schüsschen sprang dabei jedoch nicht heraus.

4. Minute: Frühe Gelbe Karte für Dortmunds Jahn Herrmann.

2. Minute: Direkt die erste Riesenchance für den BVB. Nach einem gefährlichen Freistoß von halblinks steigt Schlüsselburg im Strafraum hoch und köpft das Leder nur knapp ab Bayern-Kasten vorbei.

1. Minute: Anpfiff im Campus des FC Bayern. Die Bayern beginnen von rechts nach links.

Vor der Partie: Die Mannschaften sind auf dem Platz. Jetzt folgt noch kurz die Nationalhymne und dann kann es losgehen.