WM 2018: Deutschland - Mexiko heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen

An Tag vier der Fußball-WM 2018 ist zum ersten Mal Deutschland im Einsatz. Zur Partie des DFB-Teams gegen Mexiko gibt euch SPOX alle wichtigen Infos mit auf den Weg und gibt einen Überblick darüber, wo ihr das Spiel im TV, Livestream oder Liveticker verfolgen könnt.

Drei Spieltage hat die diesjährige Weltmeisterschaft bereits gesehen. Neben einem russischen Kantersieg gab es unter anderem einen knappen Sieg der Franzosen über Australien und ein überraschendes Unentschieden zwischen Argentinien und Island. Nun, am heutigen Sonntag, steigt die Gruppe F mit Deutschland ins Turnier ein.

Deutschland gegen Mexiko: Wann findet das Spiel statt?

Der Anpfiff zur Partie zwischen Deutschland und Mexiko ist um 17 Uhr. Austragungsort ist das Luzhniki Stadium Moskau, wo auch das Eröffnungsspiel stattfand. Die Arena in der russischen Hauptstadt fast 81.000 Zuschauer.

Gewinne einen Fernseher! Das besondere WM-Tippspiel auf SPOX: Nur für echte Experten.

Deutschland gegen Mexiko live im TV sehen

Das ZDF überträgt das Spiel zwischen dem DFB-Team und Mexiko live im Free-TV. Die Vorberichterstattung beginnt bereits eine Stunde vor Anpfiff, also um 16 Uhr.

Der Sender bietet für das Spiel folgendes Personal auf:

Moderation: Oliver Welke

Oliver Welke Experten: Oliver Kahn, Christoph Kramer

Oliver Kahn, Christoph Kramer Kommentator: Oliver Schmidt

In Österreich zeigt sich das ORF für die Übertragung der Partie verantwortlich.

Deutschland vs. Mexiko im Livestream und Liveticker verfolgen

Das ZDF überträgt das Spiel zwischen dem Weltmeister und Herausforderer Mexiko nicht nur im Fernsehen, sondern auch im Internet. Der Livestream ist auf der Website des Mainzer Senders zu finden.

Für diejenigen, die das Spiel nicht sehen können, bietet SPOX einen Liveticker an, bei dem man ebenfalls nichts verpasst.

WM 2018: Gruppe F

Teams Deutschland Mexiko Schweden Südkorea

Die Spiele der Gruppe F im Überblick

17. Juni, 17 Uhr: Deutschland - Mexiko

18. Juni, 14 Uhr: Schweden - Südkorea

23. Juni, 17 Uhr: Südkorea - Mexiko

23. Juni, 20 Uhr: Deutschland - Schweden

27. Juni, 16 Uhr: Mexiko - Schweden

27. Juni, 16 Uhr: Südkorea - Deutschland

DFB-Team: Julian Draxler in der Startelf gegen Mexiko

"Soviel kann ich schon sagen: Julian wird von Anfang an spielen", verriet Jogi Löw im ZDF-Interview am Samstag. Mit so viel Offenheit überraschte der Bundestrainer, schließlich lässt er sich sonst in Sachen Aufstellung nur ungern in die Karten gucken.

Ein weiterer Mann, der theoretisch von Beginn an ran könnte, ist Mesut Özil. Der Arsenal-Star litt zuletzt an einem lädierten Knie, ist aber für die Partie gegen Mexiko rechtzeitig fit und macht laut Löw "einen guten Eindruck". Noch mehr Aussagen vom "Bundes-Jogi" gibt es hier.

Wettquoten für Deutschland - Mexiko

Wette Deutschland x Mexiko Gewinner 1,45 4,5 7,0 Handicap (0:1) 2,15 3,3 2,75 Handicap (0:2) 4,2 4,3 1,52 Handicap (0:3) 8,5 6,0 1,15 Wer schießt das erste Tor? 1,37 14 3,3

Alle Quoten stammen vom Wettanbieter Tipico. Abgerufen wurden sie zuletzt am 16. Juni 2018.