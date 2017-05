A-Junioren: Schalker siegen in München

Mittwoch, 10.05.2017

FC Bayern München - FC Schalke 04 1:3 (1:2)

Tore: 0:1 Götze (7./Eigentor), 0:2 Kübler (10./Foulelfmeter), 1:2 Wintzheimer (25./Foulelfmeter), 1:3 Wright (62.)

Gelb-Rote Karte: Awoudja (58.)

FC Bayern München: Hoffmann - Stingl, Awoudja, Götze, Friedl - Tarnat, Fein - Emghames (63. Meier), Shabani (71. Hadzic), Tillman - Wintzheimer (71. Lange)

FC Schalke 04: Weiner - Hemmerich, Fleckstein, Czyborra (18. Wiemann), Karakas - McKennie, Kübler - Taitague (68. Halbauer, 87. Chana Nya ), Boujellab, Goller (74. Kutucu) - Wright

Die Schalker, die erst am letzten Spieltag die Meisterschaft in der Staffel West verspielt hatten, erwischten im Stadion an der Grünwalder Straße einen perfekten Start. Nach einer Hemmerich-Flanke vom rechten Flügel lenkte Bayerns Innenverteidiger Felix Götze den Ball in der 7. Minute unhaltbar ins eigene Tor ab.

Nur drei Minuten später holte Bayern-Keeper Ron-Thorben Hoffmann den Schalke-Stürmer Nick Taitague im Strafraum von den Beinen. Den folgenden Strafstoß verwandelte Jannis Kübler souverän zum 2:0 für die Gäste.

Erlebe die Bundesliga-Highlights auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat

Erst als die Münchner den Schock des Fehlstarts abgeschüttelt hatten, entwickelte sich ein starkes, flottes Spiel, in dem die Hausherren höhere Spielanteile hatten, Schalke jedoch immer wieder offensive Nadelstiche setzte. Ebenfalls per Foulelfmeter ins linke untere Eck gelang Manuel Wintzheimer in der 25. Minute der Anschlusstreffer. Kurz vor der Pause vergab Benjamin Goller freistehend die Chance zum 3:1 für die Gäste.

Wright sorgt für die Entscheidung

FC Bayern Deutschland: Deutsche Neuzugänge der letzten zehn Jahre © spox 1/26 Mit Niklas Süle und Sebastian Rudy verpflichtet der FC Bayern München für den Sommer zwei deutsche Spieler. Nicht alle deutschen Hoffnungen haben es beim Rekordmeister in den letzten zehn Jahren zu etwas gebracht. SPOX gibt den Überblick /de/sport/diashows/1701/fussball/bundesliga/fc-bayern-deutsche-spieler-transfers/podolski-goetze-gomez-klose-baumjohann-schlaudraff-hummels.html © getty 2/26 Lukas Podolski - Transfer: 2006 für 10 Millionen vom 1. FC Köln - 71 Bundesliga-Spiele, 15 Tore - Abgang: 2009 zurück nach Köln /de/sport/diashows/1701/fussball/bundesliga/fc-bayern-deutsche-spieler-transfers/podolski-goetze-gomez-klose-baumjohann-schlaudraff-hummels,seite=2.html © getty 3/26 Marcell Jansen - Transfer: 2007 für 14 Millionen von Borussia Mönchengladbach - 17 Spiele, 0 Tore - Abgang: 2008 zum Hamburger SV /de/sport/diashows/1701/fussball/bundesliga/fc-bayern-deutsche-spieler-transfers/podolski-goetze-gomez-klose-baumjohann-schlaudraff-hummels,seite=3.html © getty 4/26 Miroslav Klose - Transfer: 2007 für 15 Millionen von Werder Bremen - 98 Spiele, 24 Tore - Abgang: 2011 zu Lazio /de/sport/diashows/1701/fussball/bundesliga/fc-bayern-deutsche-spieler-transfers/podolski-goetze-gomez-klose-baumjohann-schlaudraff-hummels,seite=4.html © getty 5/26 Jan Schlaudraff - Transfer: 2007 für 1,2 Millionen von Alemannia Aachen - 8 Spiele, 0 Tore - Abgang: 2008 zu Hannover 96 /de/sport/diashows/1701/fussball/bundesliga/fc-bayern-deutsche-spieler-transfers/podolski-goetze-gomez-klose-baumjohann-schlaudraff-hummels,seite=5.html © getty 6/26 Tim Borowski - Transfer: 2008 ablösefrei von Werder Bremen - 26 Spiele, 5 Tore - Abgang: 2009 zurück nach Bremen /de/sport/diashows/1701/fussball/bundesliga/fc-bayern-deutsche-spieler-transfers/podolski-goetze-gomez-klose-baumjohann-schlaudraff-hummels,seite=6.html © getty 7/26 Hans-Jörg Butt - Transfer: 2008 ablösefrei von Benfica - 63 Spiele - Abgang: 2012 Karriereende /de/sport/diashows/1701/fussball/bundesliga/fc-bayern-deutsche-spieler-transfers/podolski-goetze-gomez-klose-baumjohann-schlaudraff-hummels,seite=7.html © getty 8/26 Alexander Baumjohann - Transfer: 2009 ablösefrei von Borussia Mönchengladbach - 3 Spiele, 0 Tore - Abgang: 2010 zum FC Schalke 04 /de/sport/diashows/1701/fussball/bundesliga/fc-bayern-deutsche-spieler-transfers/podolski-goetze-gomez-klose-baumjohann-schlaudraff-hummels,seite=8.html © getty 9/26 Mario Gomez - Transfer: 2009 für 30 Millionen vom VfB Stuttgart - 115 Spiele, 75 Tore - Abgang: 2013 zum AC Florenz /de/sport/diashows/1701/fussball/bundesliga/fc-bayern-deutsche-spieler-transfers/podolski-goetze-gomez-klose-baumjohann-schlaudraff-hummels,seite=9.html © getty 10/26 Rouven Sattelmaier - Transfer: 2010 ablösefrei von Jahn Regensburg - 0 Spiele - Abgang: 2013 zum 1. FC Heidenheim /de/sport/diashows/1701/fussball/bundesliga/fc-bayern-deutsche-spieler-transfers/podolski-goetze-gomez-klose-baumjohann-schlaudraff-hummels,seite=10.html © getty 11/26 Jerome Boateng - Transfer: 2011 für 13,5 Millionen von Manchester City - 131 Spiele, 3 Tore - Abgang: - /de/sport/diashows/1701/fussball/bundesliga/fc-bayern-deutsche-spieler-transfers/podolski-goetze-gomez-klose-baumjohann-schlaudraff-hummels,seite=11.html © getty 12/26 Manuel Neuer - Transfer: 2011 für 30 Millionen vom FC Schalke 04 - 171 Spiele - Abgang: - /de/sport/diashows/1701/fussball/bundesliga/fc-bayern-deutsche-spieler-transfers/podolski-goetze-gomez-klose-baumjohann-schlaudraff-hummels,seite=12.html © getty 13/26 Nils Petersen - Transfer: 2011 für 2,8 Millionen von Energie Cottbus - 9 Spiele, 2 Tore - Abgang: 2012 zu Werder Bremen /de/sport/diashows/1701/fussball/bundesliga/fc-bayern-deutsche-spieler-transfers/podolski-goetze-gomez-klose-baumjohann-schlaudraff-hummels,seite=13.html © getty 14/26 Lukas Raeder - Transfer: 2012 ablösefrei vom FC Schalke 04 - 2 Spiele - Abgang: 2014 zu Vitoria Setubal /de/sport/diashows/1701/fussball/bundesliga/fc-bayern-deutsche-spieler-transfers/podolski-goetze-gomez-klose-baumjohann-schlaudraff-hummels,seite=14.html © getty 15/26 Tom Starke - Transfer: 2012 ablösefrei von 1899 Hoffenheim - 5 Spiele - Abgang: - /de/sport/diashows/1701/fussball/bundesliga/fc-bayern-deutsche-spieler-transfers/podolski-goetze-gomez-klose-baumjohann-schlaudraff-hummels,seite=15.html © getty 16/26 Mitchell Weiser - Transfer: 2012 für 800.000 vom 1. FC Köln - 16 Spiele, 1 Tor - Abgang: 2013 Leihe zum 1. FC Kaiserslautern, 2015 zu Hertha BSC /de/sport/diashows/1701/fussball/bundesliga/fc-bayern-deutsche-spieler-transfers/podolski-goetze-gomez-klose-baumjohann-schlaudraff-hummels,seite=16.html © getty 17/26 Mario Götze - Transfer: 2013 für 37 Millionen von Borussia Dortmund - 73 Spiele, 22 Tore - Abgang: 2016 zurück nach Dortmund /de/sport/diashows/1701/fussball/bundesliga/fc-bayern-deutsche-spieler-transfers/podolski-goetze-gomez-klose-baumjohann-schlaudraff-hummels,seite=17.html © getty 18/26 Jan Kirchhoff - Transfer: 2013 ablösefrei vom 1. FSV Mainz 05 - 7 Spiele, 0 Tore - Abgang: 2014 Leihe zum FC Schalke 04, 2016 zum AFC Sunderland /de/sport/diashows/1701/fussball/bundesliga/fc-bayern-deutsche-spieler-transfers/podolski-goetze-gomez-klose-baumjohann-schlaudraff-hummels,seite=18.html © getty 19/26 Sinan Kurt - Transfer: 2014 für 3 Millionen von Borussia Mönchengladbach - 1 Spiel, 0 Tore - Abgang: 2016 zu Hertha BSC /de/sport/diashows/1701/fussball/bundesliga/fc-bayern-deutsche-spieler-transfers/podolski-goetze-gomez-klose-baumjohann-schlaudraff-hummels,seite=19.html © getty 20/26 Sebastian Rode - Transfer: 2014 ablösefrei von Eintracht Frankfurt - 38 Spiele, 3 Tore - Abgang: 2016 zu Borussia Dortmund /de/sport/diashows/1701/fussball/bundesliga/fc-bayern-deutsche-spieler-transfers/podolski-goetze-gomez-klose-baumjohann-schlaudraff-hummels,seite=20.html © getty 21/26 Joshua Kimmich - Transfer: 2015 für 8,5 Millionen vom VfB Stuttgart - 36 Spiele, 4 Tore - Abgang: - /de/sport/diashows/1701/fussball/bundesliga/fc-bayern-deutsche-spieler-transfers/podolski-goetze-gomez-klose-baumjohann-schlaudraff-hummels,seite=21.html © getty 22/26 Sven Ulreich - Transfer: 2015 für 3,5 Millionen vom VfB Stuttgart - 1 Spiel - Abgang: - /de/sport/diashows/1701/fussball/bundesliga/fc-bayern-deutsche-spieler-transfers/podolski-goetze-gomez-klose-baumjohann-schlaudraff-hummels,seite=22.html © getty 23/26 Serdar Tasci - Transfer: 2016 für 2,5 Millionen Leihgebühr von Spartak Moskau - 3 Spiele, 0 Tore - Abgang: 2016 zurück nach Moskau (Leihende) /de/sport/diashows/1701/fussball/bundesliga/fc-bayern-deutsche-spieler-transfers/podolski-goetze-gomez-klose-baumjohann-schlaudraff-hummels,seite=23.html © getty 24/26 Mats Hummels - Transfer: 2016 für 35 Millionen von Borussia Dortmund - 14 Spiele, 1 Tor - Abgang: - /de/sport/diashows/1701/fussball/bundesliga/fc-bayern-deutsche-spieler-transfers/podolski-goetze-gomez-klose-baumjohann-schlaudraff-hummels,seite=24.html © getty 25/26 Sebastian Rudy - Transfer: 2017 ablösefrei von 1899 Hoffenheim /de/sport/diashows/1701/fussball/bundesliga/fc-bayern-deutsche-spieler-transfers/podolski-goetze-gomez-klose-baumjohann-schlaudraff-hummels,seite=25.html © getty 26/26 Niklas Süle - Transfer: 2017 für kolportierte 20 Millionen von 1899 Hoffenheim /de/sport/diashows/1701/fussball/bundesliga/fc-bayern-deutsche-spieler-transfers/podolski-goetze-gomez-klose-baumjohann-schlaudraff-hummels,seite=26.html

Kurz nach der Pause holte sich Bayerns Maxime Awoudja innerhalb von vier Minuten zwei Gelbe Karten ab. Seine Grätsche mit gestrecktem Bein mit Gelb-Rot zu bestrafen, war die richtige Entscheidung von Schiedsrichter Marcel Schütz.

In der Folge waren die Schalker das überlegene Team und erhöhten durch einen sehenswerten Treffer von Haji Wright (62.) aus 18 Metern noch auf 3:1.

Das Rückspiel findet am 16. Mai um 17.45 Uhr im Bochumer Lohrheidestadion statt. In diesem greift die Auswärtstorregel der Europapokalwettbewerbe nicht. Im anderen Halbfinal-Hinspiel hatte Borussia Dortmund am Dienstag mit 3:2 gegen den VfL Wolfsburg gewonnen.

Alle News zum Jugendfußball im Überblick