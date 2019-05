Transfer-Hammer! Antoine Griezmann verkündet Abschied von Atletico Madrid

Der französische Weltmeister Antoine Griezmann verlässt Atletico Madrid im Sommer und wird damit den Transfermarkt im europäischen Fußball mächtig ankurbeln.

"Es waren fünf unglaubliche Jahre mit fantastischen Momenten", sagte der Stürmerstar in einer emotionalen Videobotschaft am Dienstagabend, nun jedoch sei es an der Zeit für eine Veränderung: "Ich brauche eine neue Herausforderung und muss andere Dinge sehen."

Zuvor hatte der 28-Jährige die Vereinsführung, seine Mitspieler und Trainer Diego Simeone informiert. Nach den Abgängen der Verteidiger Lucas Hernandez (für 80 Millionen Euro zum FC Bayern) und Diego Godin (Ziel noch unklar) wird Griezmanns Wechsel der dritte herbe personelle Verlust für den Tabellenzweiten der Primera Division sein.

Die Ablöse des Linksfußes ist derzeit noch auf 200 Millionen Euro festgeschrieben, ab dem 1. Juli sinkt diese Summe allerdings auf 120 Millionen Euro.

FC Barcelona: Kommt Antoine Griezmann für Philippe Coutinho?

Als heißester Kandidat auf eine Verpflichtung gilt der FC Barcelona. Auch englische Spitzenklubs, Paris Saint-Germain und der FC Bayern wurden in den vergangenen Monaten immer wieder mit Griezmann in Verbindung gebracht.

Der Offensivmann hatte 2018 noch einen Wechsel zu den Katalanen im Zuge einer selbstinitiierten TV-Show abgelehnt und stattdessen seinen Vertrag bei Atletico bis 2023 verlängert.

Das kostete ihm viele Sympathien bei den Barca-Fans, offensichtlich aber nicht bei den Verantwortlichen des spanischen Meisters. Wie die Tageszeitung Sport berichtet, soll Griezmann den Platz von Philippe Coutinho im Angriff der Blaugrana einnehmen. Der 145-Millionen-Mann steht nach eineinhalb enttäuschenden Spielzeiten im Barca-Dress schon wieder auf dem Abstellgleis.

FC Barcelona: Die Streichliste nach dem Champions-League-Aus © getty 1/11 Nach dem wieder einmal geplatzten Traum vom Gewinn der Champions League bahnen sich einige personelle Veränderungen beim FC Barcelona an. © getty 2/11 Neu hinzukommen könnte laut "Le Parisien" Antoine Griezmann. Demnach seien schon alle Rahmendaten zwischen Barca und dem Franzosen geklärt. Wer die Katalanen verlassen könnte, zeigt SPOX im Folgenden. © getty 3/11 KEVIN-PRINCE BOATENG: Kehrt nach seiner halbjährigen Ausleihe sicher zum italienischen Erstligisten Sassuolo zurück. War den Katalanen in seinen vier Pflichtspieleinsätzen keine große Hilfe. © getty 4/11 JEISON MURILLO: Kam wie Boateng nur vier Mal für die Blaugrana zum Einsatz. Dass es mehr werden, ist unwahrscheinlich. Der kolumbianische Innenverteidiger ist bis Ende Juni vom FC Valencia ausgeliehen. © getty 5/11 JASPER CILLESSEN: Hat keine Lust mehr, die zweite Geige hinter Marc-Andre ter Stegen zu spielen. Barca verlangt laut "Marca" allerdings bis zu 40 Millionen Euro für den wechselwilligen Niederländer. Sein Vertrag läuft bis 2021. © getty 6/11 THOMAS VERMAELEN: Noch so ein Bankdrücker, der fast nie spielt. Wurde seit seinem Wechsel zu den Katalanen im Sommer 2014 von unzähligen Verletzungen heimgesucht. Der Vertrag des 33-Jährigen läuft im Sommer aus. © getty 7/11 RAFINHA ALCANTARA: Der Bruder von Bayern-Star Thiago hat keine Perspektive mehr bei Barca - auch, weil er wie Vermaelen immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen hat. Aktuell erholt sich der 26-Jährige von einem Kreuzbandriss. © getty 8/11 MALCOM: Konnte die 41 Millionen Euro, die Barca vergangenen Sommer für ihn locker gemacht hatte, nicht ansatzweise zurückzahlen. Sammelte in allen Wettbewerben bislang lediglich 872 Einsatzminuten. Beide Mailänder Klubs sollen an ihm interessiert sein. © getty 9/11 COUTINHO: Der teuerste Flop der Vereinsgeschichte? Vieles deutet darauf hin, dass sich die Wege von Barca und Coutinho trennen. Der 135-Millionen-Mann wirkt isoliert und hat einen schweren Stand bei den Fans. Laut "Sport" will der Klub ihn loswerden. © getty 10/11 SAMUEL UMTITI: Ist hinter Gerard Pique und Clement Lenglet nur noch Innenverteidiger Nummer drei. Falls auch noch Matthijs de Ligt von Ajax kommt, wird sich der in England begehrte Weltmeister (Vertrag bis 2023) sicherlich mit seiner Zukunft beschäftigen. © getty 11/11 IVAN RAKITIC: Gilt als Lieblingsschüler von Trainer Ernesto Valverde. Allerdings kursieren schon länger Gerüchte, die Verantwortlichen wollen Kasse mit ihm machen. Mit Frenkie de Jong kommt ohnehin ein potentieller Rakitic-Nachfolger.

Radomir Antic: FC Barcelona braucht Antoine Griezmann nicht

Es wäre die dritte Station für Griezmann in Spanien. 2014 war er von seinem Jugendverein Real Sociedad San Sebastian nach Madrid gewechselt. Ex-Atletico-Coach Radomir Antic hat jedoch so seine Zweifel, ob Griezmann ins prall gefüllte Starensemble um Lionel Messi und Luis Suarez passt.

"Griezmann ist ein Spielmacher und Barcelona spielt ohne einen solchen Mittelfeldspieler. Falls sie ihn verpflichten, würde er auf der Bank enden, weil er keinen Platz im Team finden wird. Barcelona braucht Griezmann sicherlich nicht", sagte Antic Anfang April im exklusiven Interview mit SPOX und Goal.

