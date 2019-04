FC Barcelona verhängt Stadionverbot gegen 26 Anhänger

Der FC Barcelona greift hart gegen Gewalttäter in den Reihen der eigenen Fans durch. Wie am Montag bekannt wurde, verhängte der Klub gegen 26 Anhänger Stadionverbote für das heimische Camp Nou, zudem werden an diese Personen keine Tickets für Auswärtsfahrten mehr verkauft.

Grund der Sanktionen sind Schlägereien im Anschluss an das Achtelfinal-Rückspiel der Champions League im März gegen Olympique Lyon (5:1), bei denen acht Personen verletzt wurden, darunter drei Polizisten. 26 an den Ausschreitungen beteiligte Anhänger des FC Barcelona wurden zweifelsfrei identifiziert.