Primera Division, 3. Spieltag: Real und Barca vor Pflichtaufgaben - Stadtderby in Sevilla

Am 3. Spieltag der Primera Division stehen der FC Barcelona gegen Aufsteiger Huesca und Real Madrid gegen Leganes vor vermeintlich leicht zu überspringenden Hürden. Der FC Valencia will derweil im Derby gegen UD Levante den ersten Saisonsieg feiern. Zum Abschluss des Spieltags steigt das Stadtderby in Sevilla.

Auf unbestimmte Zeit verschoben wurde hingegen die Partie zwischen Rayo Vallecano und Atletic Bilbao. Aufgrund von Bauarbeiten und Sicherheitsbedenken wurde das Stadion des Aufsteigers vorerst geschlossen, eine neue Heimspielstätte ist noch nicht gefunden.

Primera Division: Die Fakten zum 3. Spieltag

Die nachfolgenden Statistiken und Fakten werden von opta zur Verfügung gestellt.

Real Madrid ist zuhause eine Macht. In den letzten zehn Spielen gab es keine Niederlage und durchschnittlich 3,7 Tore pro Partie.

Sollte Karim Benzema gegen Leganes treffen, hätte er gegen alle 33 Vereine in La Liga getroffen, gegen die er gespielt hat.

Marc-Andre ter Stegen ist der einzige Keeper der Liga, der 100 Prozent der Schüsse auf sein Tor abgewehrt hat.

Primera Division: Die Partien des 3. Spieltags im Überblick

Datum Uhrzeit Heim Gast Liveticker/Livestream Fr., 31. August 20 Uhr FC Getafe Real Valladolid Liveticker/DAZN Fr., 31. August 22 Uhr SD Eibar Real Sociedad Liveticker/DAZN Fr., 31. August 22 Uhr FC Villarreal FC Girona Liveticker/DAZN Sa., 1. September 16.15 Uhr Celta Vigo Atletico Madrid Liveticker/DAZN Sa., 1. September 18.30 Uhr Real Madrid CD Leganes Liveticker/DAZN Sa., 1. September 20.45 Uhr UD Levante FC Valencia Liveticker/DAZN So., 2. September 12 Uhr Deportivo Alaves Espanyol Barcelona Liveticker/DAZN So., 2. September 16.15 Uhr FC Barcelona SD Huesca Liveticker/DAZN So., 2. September 18.30 Uhr Betis Evilla FC Sevilla Liveticker/DAZN

Die Tabelle der Primera Division

Platz Team Sp. Tore Diff Pkt. 1. Real Madrid 2 6:1 5 6 2. FC Barcelona 2 4:0 4 6 3. FC Sevilla 2 4:1 3 4 4. Espanyol Barcelona 2 3:1 2 4 5. Real Sociedad 2 4:3 1 4 5. SD Huesca 2 4:3 1 4 5. Athletic Bilbao 2 4:3 1 4 8. Celta de Vigo 2 3:2 1 4 9. Atletico Madrid 2 2:1 1 4 10.. UD Levante 2 4:2 2 3 11. FC Getafe 2 2:2 0 3 12. CD Leganés 2 3:4 -1 1 13. FC Villarreal 2 1:2 -1 1 14. Real Valladolid 2 0:1 -1 1 15. FC Valencia 2 1:3 -2 1 16. Girona 2 1:4 -3 1 17. Betis Sevilla 2 0:3 -3 1 17. Deportivo Alaves 2 0:3 -3 1 19. SD Eibar 2 1:4 -3 0 20. Rayo Vallecano 2 1:5 -4 0

Die Torschützenliste der Primera Division