Real Madrid - Champions-League-Auslosung: Gruppe, Spielplan, Gegner.

Am Donnerstag, den 30. August, wurde in Monaco die Gruppenphase der kommenden Champions-League-Saison ausgelost. SPOX hat alle Informationen zur Gruppe von Real Madrid im Überblick und verrät euch, wie der Spielplan der Königlichen aussieht.

Real Madrid, Champions League 2018/19: Auslosung und Gruppe

Real Madrid trifft in der Championsleague in Gruppe G auf AS Rom, CSKA Moskau und Viktoria Pilsen. Real Madrid wurde als amtierender Titelverteidiger aus Topf 1 gezogen.

Team Topf Real Madrid Topf 1 AS Rom Topf 2 CSKA Moskau Topf 3 Viktoria Pilsen Topf 4

Wann findet das erste Champions-League-Spiel von Real Madrid statt?

Gegen wen die Königlichen in die neue Saison starten werden, ist noch nicht klar. Der erste Spieltag der Champions League findet am 18. und 19. September statt.

Real Madrid in der CL-Gruppenphase: Spielplan, Termine, Paarungen

Hier gibt es alle Partien von Real Madrid in der diesjährigen Gruppenphase im Überblick.

Datum Runde Begegnung 18./19. September 1. Spieltag 2./3. Oktober 2. Spieltag 23./24. Oktober 3. Spieltag 6./7. November 4. Spieltag 27./28. November 5. Spieltag 11./12. Dezember 6. Spieltag

Real Madrid: Das Abschneiden in der Champions League

Real Madrid krönte sich in den vergangenen drei Spielzeiten jeweils zum Sieger der Champions League. Allein mit der Titelverteidigung in der Saison 16/17 schafften die Königlichen Außergewöhnliches. Das war bis dato noch keinem Verein gelungen.

Mit dem dritten Titel in drei Jahren endete bei Real Madrid hedoch zeitgleich auch eine Ära. Klub-Legende Zinedine Zidane räumte den Trainerposten, Weltklasse-Stürmer Cristiano Ronaldo verließ den Verein nach neun erfolgreichen Jahren in Richtung Turin.

In der kommenden Saison gilt es für Real Madrid und Neu-Trainer Julen Lopetegui, der wohl der namhafteste Neuzugang bei den Königlichen ist, die Leistungen aus den Vorjahren zu bestätigen. So wie es scheint, eine enorme Herausforderung, schließlich haben die anderen europäischen Topklubs nach dem Abgang von Ronaldo sichtlich Blut geleckt.

So hat das Weiße Balett in den vergangenen fünf Saisons in der Königsklasse abgeschnitten:

2013/14: Titelgewinn gegen Atletico Madrid

2014/15: Halbfinal-Aus gegen Juventus Turin

2015/16: Titelgewinn gegen Atletico Madrid

2016/17: Titelgewinn gegen Juventus Madrid

2017/18: Titelgewinn gegen Liverpool FC

Champions League 2018/19 live auf DAZN

Der Streamingdienst DAZN zeigt ab der Saison 18/19 über 100 Spiele der UEFA Champions League im Livestream und teilt sich die Übertragungsrechte mit dem Pay-TV Sender Sky. Bei welchem Anbieter die Gruppenphase der Champions League zu sehen ist, erfahrt ihr hier.

Außerdem überträgt DAZN jedes Spiel der Europa League im Livestream und ausgewählte Partien der Premier League, Ligue 1, Primera Division und Serie A. Neben dem europäischen Spitzenfußball hat DAZN aber auch zahlreiche Spiele der NBA, NFL und MLB im Angebot.

DAZN kostet monatlich 9,99 Euro und ist jederzeit kündbar. Der erste Monat im Abonnement ist gratis enthalten.