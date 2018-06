Keylor Navas kündigt an: "Ich will meine Karriere bei Real Madrid beenden"

Segunda División Numancia -

Valladolid Serie B Palermo -

Frosinone World Cup Russland -

Saudi-Arabien (Highlights) World Cup Ägypten -

Uruguay (Highlights) World Cup Marokko -

Iran (Highlights) World Cup Portugal -

Spanien (Highlights) World Cup Frankreich -

Australien (Highlights) World Cup Argentinien -

Island (Highlights) Segunda División Valladolid -

Numancia Serie B Frosinone -

Palermo World Cup Peru -

Dänemark (Highlights) World Cup Kroatien -

Nigeria (Highlights) World Cup Costa Rica -

Serbien (Highlights) World Cup Deutschland -

Mexiko (Highlights) World Cup Brasilien -

Schweiz (Highlights) World Cup Schweden -

Südkorea (Highlights) World Cup Belgien -

Panama (Highlights) World Cup Tunesien -

England (Highlights) World Cup Kolumbien -

Japan (Highlights) World Cup Polen -

Senegal (Highlights) World Cup Russland -

Ägypten (Highlights) World Cup Portugal -

Marokko (Highlights) World Cup Uruguay -

Saudi-Arabien (Highlights) World Cup Iran -

Spanien (Highlights) World Cup Dänemark -

Australien (Highlights) World Cup Frankreich -

Peru (Highlights) World Cup Argentinien -

Kroatien (Highlights) World Cup Brasilien -

Costa Rica (Highlights) World Cup Nigeria -

Island (Highlights) World Cup Serbien -

Schweiz (Highlights) World Cup Belgien -

Tunesien (Highlights) World Cup Südkorea -

Mexiko (Highlights) World Cup Deutschland -

Schweden (Highlights) World Cup England -

Panama (Highlights) World Cup Japan -

Senegal (Highlights) World Cup Polen -

Kolumbien (Highlights) World Cup Saudi-Arabien -

Ägypten (Highlights) World Cup Uruguay -

Russland (Highlights) World Cup Spanien -

Marokko (Highlights) World Cup Iran -

Portugal (Highlights)

Torhüter Keylor Navas von Champions-League-Sieger Real Madrid fühlt sich bei den Königlichen wohl und hat vor, seine Laufbahn dort auch ausklingen zu lassen. "Wenn Gott es will, dann will ich will meine Karriere bei Real Madrid beenden", sagte Navas während der WM-Vorbereitung mit Costa Rica im Gespräch mit der Marca.

Der 31-Jährige ist seit seinem Wechsel von UD Levante zu Real im Jahr 2014 sehr zufrieden, auch wegen der Unterstützung der Zuschauer im Santiago Bernabeu. "Der Respekt, den mir die Fans zollen, ist unglaublich. Ich bin allen sehr dankbar, denn sie stehen immer hinter mir", sagte der Torhüter: "Sie sagen, ich soll nicht gehen, weil sie mich lieben."

Auch deswegen wolle Navas seinen Kontrakt unbedingt erfüllen: "Ich bin ein Spieler von Real Madrid und habe hier einen Vertrag bis 2020. Ich fühle mich schon immer wohl hier."

Real Madrid: Keylor Navas von Zidane-Rücktritt überrascht

Mit dem Abtritt von Zinedine Zidane, unter dem Navas als Stammtorhüter dreimal in Folge die Champions League gewann, hatte er nicht gerechnet. "Ich war bereits in Costa Rica und war sehr überrascht, wenn ich ehrlich bin", bekannte der Costa Ricaner.

Wegen der gemeinsamen Erfolge und auch aufgrund des guten Verhältnisses zum Franzosen verdankt Navas seinem Ex-Coach vieles. "Er stand in jedem Moment zu mir, in guten Zeiten haben wir alles zusammen genossen. Ich glaube, all das gibt einem Spieler Selbstvertrauen, um sich zu verbessern. Jetzt bleiben die Erinnerungen", sagte Navas.

Mit Costa Rica schaffte Navas bei der WM 2014 überraschend den Sprung ins Viertelfinale. In Russland trifft der 31-Jährige in der WM-Gruppenphase auf Brasilien, die Schweiz und Serbien.