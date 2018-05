FC Barcelona: Josep Maria Bartomeu bestätigt Treffen mit Antoine Griezmanns Berater

Primera División FC Barcelona -

Barcelona

Laut Josep Maria Bartomeu hat es bereits im Oktober 2017 ein Treffen von Verantwortlichen des FC Barcelona mit dem Berater von Antoine Griezmann gegeben. "Ja, wir haben uns mit seinem Berater getroffen", bestätigte der Präsident der Katalanen RAC 1. "Es war im Oktober", präzisierte er.

Griezmann wurde in der Vergangenheit immer wieder mit einem Transfer in Richtung Camp Nou in Zusammenhang gebracht. Angeblich besitzt der Franzose eine Ausstiegsklausel in Höhe von 100 Millionen Euro in seinem Vertrag.

"Wir (Bartomeu und Atleti-Präsident Enrique Cerezo, Anm. d. Red.) haben über verschiedene Themen geredet", so Bartomeu weiter. "Es herrscht ein gutes Miteinander zwischen uns", erklärte er.

Griezmann spielt seit 2014 für die Rojiblancos und erzielte in bislang 206 Partien 110 Treffer selbst und bereitete 39 weitere vor.