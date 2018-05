Primera Division: FC Barcelona gegen FC Villarreal im Livestream und Liveticker

Primera División FC Barcelona -

Im Nachholspiel des 34. Spieltags empfängt der FC Barcelona im heimischen Camp Nou den FC Villarreal (20 Uhr live auf DAZN). Hier findet ihr alle Infos zu der Partie und den beiden Mannschaften sowie zur Übertragung im Livestream und Liveticker.

Den Meistertitel und den Copa-del-Rey-Sieg haben die Katalanen bereits in der Tasche, in den verbleibenden drei Saisonspielen befindet sich die Mannschaft von Ernesto Valverde noch auf der Jagd nach einem Uralt-Rekord.

In Spanien schaffte es bislang nur Atletic Bilbao in der Saison 1929/30, eine komplette Spielzeit ohne Niederlage zu überstehen. Der FC Barcelona schickt sich an in diese Fußstapfen zu treten.

Voll im Kampf um Europa befindet sich derweil noch der FC Villarreal, der mit drei Zählern wohl dann fest mit der Teilnahme an der Europa League planen könnte.

Der Kampf um die Europa League in der Primera Division

Platz Mannschaft Spiele Tordifferenz Punkte 6 FC Villarreal 35 50:41 57 7 FC Getafe 36 41:32 52 8 FC Sevilla 35 43:54 51 9 FC Girona 36 48:57 48 10 SD Eibar 36 41:48 47

Wann und wo findet Barcelona - Villarreal statt?

Anstoß der Partie ist am Mittwochabend um 20 Uhr im Camp Nou. Geleitet wird die Begegnung von Schiedsrichter Jose Sanchez Martinez.

Barcelona gegen Villarreal im Livestream und Liveticker

Wie jede andere Partie überträgt der Streaming-Service DAZN auch Barcelonas Aufeinandertreffen mit gelben U-Boot.

Auch US-Sport-Fans kommen bei DAZN mit zahlreichen Highlights aus der MLB, NBA, NHL und NFL auf ihre Kosten. Hier findet ihr das komplette Programm.

Für diejenigen, welche das Spiel nicht im Livestream verfolgen können, bietet SPOX auch einen Liveticker zu dem Spiel an.

FC Barcelona gegen Villarreal auf Rekordjagd

Die Jagd auf Bilbaos Uralt-Rekord muss der FC Barcelona gegen Villarreal ohne den verletzten Samuel Umtiti und den rotgesperrten Sergi Roberto antreten.

Auch ohne die beiden Akteure dürfte die Blaugrana aber auch im 43. Ligaspiel in Folge ungeschlagen bleiben, zumal das gelbe U-Boot als Lieblingsgegner der Katalanen gilt.

Die letzte Niederlage liegt bereits zehn Jahre zurück (1:2 in der Saison 2007/08), Lionel Messi netzte in den letzten zwölf Aufeinandertreffen zwölf Mal ein.

Die letzten Aufeinandertreffen zwischen Barcelona und Villarreal