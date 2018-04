FC Barcelona gegen CD Leganes im Livestream und Liveticker sehen

Primera División La Coruna -

Am 31. Spieltag der Primera Divison gastiert CD Leganes beim Ligaprimus FC Barcelona. Das Team von Ernesto Valverde geht im heimischen Camp Nou als klarer Favorit ins Spiel gegen den Tabellen-Dreizehnten (Sa., 20.45 Uhr im LIVETICKER).

Sollten die Katalanen vielleicht doch etwas anbrennen lassen, hätte Atletico Madrid die Chance, acht Spieltage vor Ende den Abstand zu Barca auf sechs Punkte zu verkürzen.

FC Barcelona vs. CD Leganes im Livestream auf DAZN

Beim Streamingdienst DAZN ist das Spiel am Samstag um 20.45 Uhr genauso wie alle anderen Partien der La Liga live zu sehen.

Aber nicht nur das: Bei DAZN könnt Ihr die Spiele und Highlights aller europäischen Top-Ligen, der amerikanischen Profiligen NBA, NFL, MLB und europäischen Spitzenbasketball sehen, live und auf Abruf. Dabei gibt es den ersten Monat geschenkt, danach kostet DAZN monatlich 9,99 Euro.

Wer das Match zwischen Barca und Leganes nicht live im Stream verfolgen kann, kann den SPOX-Liveticker verfolgen.

Barca: Messi, ter Stegen und Co. weiter in Topform

Die Topform der Blaugrana will einfach nicht abreißen, Barcelona spielt eine nahezu tadellose Saison und hat in der Liga erst 15 Gegentore bekommen. Zwar waren in den letzten fünf Ligaspielen auch zwei Unentschieden dabei, aber spätestens als Messi am vergangenen Spieltag bei einem 0:2 Rückstand gegen Sevilla eingewechselt wurde und das Spiel quasi im Alleingang auf 2:2 stellte, unterstrich Barca, dass acht Spieltage vor Ende die Meisterfrage schon so gut wie geklärt ist.

FC Barcelona vs. CD Leganes: Letzten Begegnungen

Saison Heim Auswärts Ergebnis 17/18 CD Leganes FC Barcelona 0:3 16/17 FC Barcelona CD Leganes 2:1 16/17 CD Leganes FC Barcelona 1:5

Am Wochenende kommt es in der Primera Division erst zum vierten Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften überhaupt. Die bisherigen Spiele sprechen eine deutliche Sprache. Die offiziellen Aufstellungen werden eine Stunde vor Spielbeginn veröffentlicht.