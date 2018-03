Spanische Liga will kommende Saison den Videoassistenten einführen

Primera División Villarreal -

In der spanische Fußball-Meisterschaft soll ab der kommenden Saison nach dem Vorbild der Bundesliga und anderen europäischen Ligen der Videoassistent eingeführt werden. Das gaben der Verband RFEF und LaLiga bekannt.

Am Freitag sei bereits mit der Ausbildung der Referees begonnen worden. Die Liga übernimmt alle Kosten für die Entwicklung und Einführung des Videoschiedsrichters. Die Videozentrale wird derzeit in der sogenannten Ciudad del Futbol, dem Verbandssitz in Las Rozas in der Nähe von Madrid, eingerichtet.