Ex-Barca Star Mascherano erklärt Wechsel: "WM-Teilnahme hängt von meinem Niveau ab"

World Championship Boxing Sa 31.03. Joshua vs. Parker: Wer ist der weltbeste Schwergewichtler? Premier League Stoke -

Man City Primera División Alaves -

Real Betis Indian Super League Chennai -

Goa Championship Brentford -

Cardiff Ligue 1 PSG -

Angers Serie A Juventus -

Atalanta Copa Libertadores Independiente -

Millonarios Ligue 1 Monaco -

Lille Primera División Levante -

Eibar A-League FC Sydney -

Brisbane Primera División Deportivo -

Las Palmas Championship Fulham -

QPR Championship Wolverhampton -

Burton Albion Primera División Valencia -

Alaves Ligue 1 Bordeaux -

Rennes Serie A Udinese -

Sassuolo Premier League Liverpool -

Watford Primera División Real Sociedad -

Getafe Championship Bolton -

Aston Villa Primeira Liga Feirense -

Benfica Eredivisie PSV -

Venlo Ligue 1 Amiens -

Troyes Ligue 1 Angers -

Caen Ligue 1 Montpellier -

Dijon Ligue 1 Toulouse -

Straßburg Premier League Huddersfield -

Crystal Palace (Delayed) Primera División Real Betis -

Espanyol Serie A SPAL -

Juventus Primeira Liga FC Porto -

Boavista Premier League Bournemouth -

West Brom (Delayed) Premier League Stoke -

Everton (Delayed) J1 League Vissel Kobe -

Cerezo Osaka Primera División Leganes -

Sevilla Serie A Sampdoria -

Inter Mailand CSL Tianjin Teda -

Tianjin Quanjian Ligue 1 Nizza -

PSG Championship Derby County -

Cardiff Eredivisie Sparta -

Ajax 1. HNL Osijek -

Hajduk Split Ligue 1 Metz -

Nantes Serie A Hellas Verona -

Atalanta Serie A Benevento -

Cagliari Serie A AC Mailand -

Chievo Verona Serie A FC Turin -

Florenz Serie A Crotone -

AS Rom Premiership Motherwell -

Celtic Primera División FC Barcelona -

Bilbao Super Liga Partizan -

Radnik Ligue 1 St. Etienne -

Guingamp Primera División Villarreal -

Atletico Madrid Primera División Celta Vigo -

Malaga Primera División Real Madrid -

Girona Serie A Lazio -

Bologna Serie A Neapel -

Genua Ligue 1 Marseille -

Lyon Primera División Univ Catolica -

Espanola UEFA U19 Championship Deutschland -

Schottland Friendlies Argentinien -

Italien A-League Melbourne City -

Sydney Wanderers UEFA U19 Championship Deutschland -

Norwegen Friendlies Nordirland -

Südkorea League One Shrewsbury -

Wimbledon League Two Luton -

Barnet League Two Chesterfield -

Notts League One Portsmouth -

Oxford

Defensivspezialist Javier Mascherano erklärt seinen Wechsel vom FC Barcelona nach China zu Hebei China Fortune in der abgelaufenen Transferperiode.

"Ich habe die Entscheidung, nach China zu gehen, getroffen, weil ich spielen will und zwar dort, wo ich es immer getan habe - im Mittelfeld", sagte der 33-Jährige im Interview mit Sport. Nachdem El Jefe zu Beginn seiner Karriere in Liverpool als defensiver Mittelfeldspieler Aufmerksamkeit auf sich zog, übernahm er nach seinem Wechsel zum FC Barcelona die Rolle des Innenverteidigers.

Dass ein Wechsel in den Fernen Osten keineswegs gleichbedeutend mit einem Fall in die Belanglosigkeit ist, machte der Argentinier an zwei Beispielen deutlich: "Renato Augusto und Paulinho sind Bestandteil der brasilianischen Nationalmannschaft - und sie haben in China gespielt."

Um für die WM im kommenden Sommer infrage zu kommen braucht es auch Spielpraxis. "Die Teilnahme an der WM hängt von meinem Niveau ab, ich denke, Sampaoli (Argentinien-Trainer; d. Red.) wird nach den Spielern hier Ausschau halten." Der Vize-Weltmeister von 2014 absolvierte bislang 136 Einsätze im Dress der Albiceleste.