UD Las Palmas gegen Real Madrid: TV-Übertragung, Livestream und Liveticker

Real Madrid gastiert am Samstag in der Primera Division bei UD Las Palmas (18:30 Uhr im LIVESTREAM und im LIVETICKER). SPOX zeigt, wie ihr das Spiel live verfolgen könnt und gibt euch alle wichtigen Infos zum Duell.

Las Palmas steckt in der spanischen Liga unten in der Tabelle fest. Das Team steht auf Platz 18, der Abstand zu den Nicht-Abstiegsplätzen beträgt sechs Punkte. Obwohl Las Palmas nur drei seiner letzten acht Spiele verlor, sprang in diesem Zeitraum für die Mannschaft nur ein Sieg heraus.

Die Gäste aus Madrid hinken in der Primera Division ebenfalls ihren Erwartungen hinterher: Die Königlichen liegen auf Rang 3, der Abstand auf den Erzrivalen Atletico beträgt vier Punkte, Barca ist mit 15 Zählern Vorsprung weit enteilt. Zumindest in der Champions-League ist Real Madrid auf Kurs: im Viertelfinale trifft das Team auf Juventus Turin.

Wo und wann spielt UD Las Palmas gegen Real Madrid?

Spiel UD Las Palmas - Real Madrid Datum Samstag, 31. März Uhrzeit 18:30 Uhr Stadion Estadio de Gran Canaria, Las Palmas

UD Las Palmas gegen Real Madrid im Livestream und Liveticker

In Deutschland wird die Partie zwischen UD Las Palmas und Real Madrid nicht im TV übertragen. Wie auch bei alle anderen Spielen der Primera Division überträgt der Streaming-Dienst DAZN die Partie.

Auch bei SPOX könnt ihr das Spiel im LIVETICKER miterleben.

Was ist DAZN?

Der Live-Stream-Service DAZN hat bis zu 8000 Sportereignisse pro Jahr im Live-Programm. Der Streamingdienst zeigt Woche für Woche die Topspiele aus der Premier League, der Ligue 1, der Primera Division, sowie der Serie A und hat darüber hinaus auch die NBA, NFL, MLB und NHL im Programm.

Neben Fußball und US-Sport ist DAZN auch eine Plattform für Tennis-, Boxen- und Darts-Fans. Ein Abo kostet bei DAZN 9,99 Euro im Monat und ist jederzeit kündbar. Zum Testen gibt es den ersten Monat umsonst.

Diese Spieler sind bei Las Palmas und Real verletzt, fraglich oder gesperrt

UD Las Palmas:

Pedro Bigas (Knieverletzung)

Emmanuel Emenike (Knieverletzung)

Gabriel Penabla (Knieverletzung)

Dani Castellano (Muskelverletzung)

Jairo Samperio (Muskelverletzung)

Oghenekaro Etebo (Blessur)

Real Madrid:

Daniel Carvajal (Gelb-Sperre)

Die letzten fünf Aufeinandertreffen zwischen Las Palmas und Real

Datum Wettbewerb Spiel Ergebnis 05.11.2017 Primera Division Real - Las Palmas 3:0 01.03.2017 Primera Division Real - Las Palmas 3:3 24.09.2016 Primera Division Las Palmas - Real 2:2 13.03.2016 Primera Division Las Palmas - Real 1:2 31.10.2015 Primera Division Real - Las Palmas 3:1

Fakten zum Spiel