Spitzenspiel in Spanien! FC Barcelona gegen Atletico Madrid: Livestream und weitere Infos

Gipfeltreffen in La Liga! Der Tabellenführer FC Barcelona trifft auf den Zweiten Atletico Madrid. Am 27. Spieltag der spanischen Primera Division kommt es an der Tabellenspitze zum direkten Duell. SPOX sagt euch, wo ihr die Partie im Livestream und Liveticker verfolgen könnt und versorgt euch mit allen Infos.

Der Rückstand der Mannschaft von Diego Simeone auf Spitzenreiter Barcelona beträgt nach deren Patzer gegen Las Palmas unter der Woche nur noch fünf Punkte. Mit einem Sieg am Sonntag könnte Atletico daher das Meisterschaftsrennen noch einmal spannend machen.

Die Vorzeichen für einen vollen Erfolg stehen allerdings schlecht: Barcelona hat keines der letzten 15 Liga-Duelle mit Atletico verloren und ist seit 29 Spielen in La Liga im heimischen Camp Nou ungeschlagen. Zudem ist Atletico Lionel Messis Lieblingsgegner: Nur gegen Sevilla (29 Tore) traf der Argentinier in seiner Karriere häufiger als gegen die Rojiblancos (27).

Beim Aufeinandertreffen der Spitzenklubs steht Antoine Griezmann im Fokus. Der Franzose glänzte bei den letzten beiden Ligaspielen mit sieben Toren und wird seit langem mit einem Transfer zu Barcelona in Verbindung gebracht.

Wann findet FC Barcelona - Atletico Madrid statt?

Das Spitzenspiel steigt am Sonntag, den 4. März 2018, um 16.15 Uhr im Camp Nou von Barcelona.

Wo kann ich Barca gegen Atletico im Livestream sehen?

DAZN zeigt alle Spiele der Primera Division live - so auch das Spitzenspiel zwischen Barcelona und Atletico. Zudem bietet SPOX zu dem Spiel einen LIVETICKER an.

Was ist DAZN?

Das Online-Streamingportal DAZN überträgt Sport-Events im Internet live und on demand. Neben der Primera Division hat der Anbieter unter anderen auch die Premier League, Ligue 1 sowie die Serie A im Programm. Hier erfährt ihr, welche Übertragungsrechte DAZN innehat.

Das Angebot kann man in einer Testphase ein Monat lang gratis genießen, danach kostet ein Abonnement 9,99 Euro pro Monat und ist jederzeit kündbar.

Die letzten fünf Duelle zwischen Barcelona und Atletico

Datum Heim Gast Ergebnis 14.10.2017 Atletico Barcelona 1:1 26.02.2017 Atletico Barcelona 1:2 07.02.2017 Barcelona Atletico 1:1 01.02.2017 Atletico Barcelona 1:2 21.09.2016 Barcelona Atletico 1:1

Die Ausfälle bei Blaugrana und den Rojiblancos

Barca-Coach Ernesto Valverde muss definitiv auf Rechtsverteidiger Nelson Semedo verzichten, der an einer Oberschenkelzerrung laboriert.

Sein Gegenüber Diego Simeone kann bis auf Innenverteidiger Lucas Hernandez auf seinen gesamten Kader zurückgreifen.

