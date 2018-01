FC Barcelona verabschiedet Javier Mascherano in Richtung China

Copa del Rey FC Sevilla -

Atletico Madrid Copa del Rey Alaves -

Valencia Copa del Rey Real Madrid -

Leganes Copa del Rey FC Barcelona -

Espanyol Primera División Bilbao -

Eibar Primera División La Coruna -

Levante Primera División Valencia -

Real Madrid Primera División Malaga -

Girona Primera División Villarreal -

Real Sociedad Primera División Leganes -

Espanyol Primera División Atletico Madrid -

Las Palmas Primera División FC Sevilla -

Getafe Primera División FC Barcelona -

Alaves Primera División Celta Vigo -

Real Betis Primera División Real Sociedad -

La Coruna Primera División Eibar -

FC Sevilla Primera División Real Betis -

Villarreal Primera División Alaves -

Celta Vigo Primera División Levante -

Real Madrid Primera División Getafe -

Leganes Primera División Espanyol -

FC Barcelona Primera División Girona -

Bilbao Primera División Atletico Madrid -

Valencia

Der Wechsel des Argentiniers Javier Mascherano vom 24-maligen spanischen Meister FC Barcelona zum chinesischen Erstligisten Hebei China Fortune ist offenbar in trockenen Tüchern. Barca teilte am Dienstag mit, dass der 33 Jahre Verteidiger am Mittwochabend offiziell von den Katalanen verabschiedet wird.

Angeblich überweisen die Chinesen umgerechnet rund 10 Millionen Euro Ablöse für den Routinier, dessen Vertrag beim spanischen Tabellenführer im kommenden Sommer ohnehin ausgelaufen wäre.

Mascherano, der bei Barca diese Saison nur zweite Wahl war, soll bei seinem neuen Arbeitgeber ein Jahresgehalt von rund sieben Millionen Euro erhalten.

Mascherano wechselte im Sommer 2010 vom FC Liverpool zu den Blaugrana und absolvierte seitdem wettbewerbsübergreifend über 330 Spiele für den Klub.