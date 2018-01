FC Barcelona dementiert offiziell um Interesse an Antoine Griezmann

Primera División Live Villarreal -

Der FC Barcelona hat die Gerüchte bezüglich eines Transfers von Atletico Madrids Stürmerstar Antoine Griezmann in einem offiziellen Statement dementiert. Diese seien falsch und es sei respektlos gegenüber Atletico, derlei Berichte zu veröffentlichen.

"Der FC Barcelona dementiert sämtliche Berichte, die in den letzten Stunden in verschiedenen Medien erschienen sind, und behaupten, es gebe eine Verbindung zwischen Atletico-Spieler Antoine Griezmann und unserem Klub", heißt es in dem am Samstag veröffentlichten Schreiben. "Der FC Barcelona betont den Respekt, den unser Klub vor Atletico Madrid hat."

Seit Tagen berichten mehrere Medien vom Interesse der Blaugrana am Franzosen. Unter anderem ESPN und mehrere spanische Medien hatten sich dabei auf Quellen aus dem Umfeld des Spielers berufen.