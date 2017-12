Cristiano Ronaldo: "Ich bin der beste Spieler der Geschichte"

Primera División Alaves -

Las Palmas Primera División Getafe -

Eibar Primera División Real Madrid -

Sevilla Primera División La Coruna -

Leganes Primera División Valencia -

Celta Vigo Primera División Real Sociedad -

Malaga Primera División Real Betis -

Atletico Madrid Primera División Levante -

Bilbao Primera División Villarreal -

Barcelona Primera División Espanyol -

Girona Primera División Sevilla -

Levante Primera División Bilbao -

Real Sociedad Primera División Eibar -

Valencia Primera División Atletico Madrid -

Alaves Primera División Girona -

Getafe Primera División Celta Vigo -

Villarreal Primera División Las Palmas -

Espanyol Primera División Barcelona -

La Coruna Primera División Malaga -

Real Betis Primera División Levante -

Leganes Primera División Getafe -

Las Palmas Primera División Eibar -

Girona Primera División Alaves -

Malaga

Cristiano Ronaldo wurde am Donnerstag zum fünften Mal mit dem Ballon d'Or ausgezeichnet - und das völlig zurecht, wie der Offensivstar von Real Madrid findet.

"Ich sehe niemanden, der besser ist als ich. Kein Spieler macht Dinge, die ich selbst nicht auch kann, aber ich kann Dinge, die andere nicht können", so der Portugiese gegenüber France Football.

Doch der Portugiese setzte noch einen oben drauf, denn er sieht sich nicht nur aktuell als besten Fußballer des Planeten, sondern als besten Spieler in der Geschichte des Fußballs.

"Es gibt keinen kompletteren Spieler als mich. Ich bin der beste Spieler in der Geschichte - in meinen guten wie auch schlechten Momenten", so CR7, der mit fünf Titeln mit Lionel Messi gleichzog.